El PSOE denuncia que Carrasco "incumple su promesa electoral de abrir 24 horas al día en época de exámenes las nueve bibliotecas municipales de Castelló"

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha denunciado este martes la “poca credibilidad que tiene la alcaldesa, la señora Begoña Carrasco, incapaz de cumplir gran parte de sus compromisos electorales, en este caso dirigido a los estudiantes, de los que hizo bandera durante la campaña electoral y que han quedado en nada”. Se trata, según el socialista, del compromiso que adquirió de abrir las bibliotecas municipales durante 24 horas al día en época de exámenes, recogida en el programa del área de juventud del Plan de Gobierno del PP elaborado en las elecciones de mayo de 2023. “La realidad es que ninguno de los espacios públicos de lectura de Castelló abre todo el día, justo ahora que es una época en la que las y los universitarios más los necesitan”, ha lamentado López. Es más, “por no abrir no abren ni siquiera los sábados, a excepción de las de Grau y del parque Ribalta, y por supuesto todas están cerradas los domingos”, ha proseguido el socialista.

"No abren las 24 horas y cierran a mediodía"

La ciudad de Castelló, tal y como recoge la propia web municipal, cuenta con nueve bibliotecas: la central de la calle Mayor, cerrada por obras, y los espacios públicos de lectura Joan Baptista Campos del Grau, la antigua estación de tren, Censal, Manuel Azaña, San Agustín-San Marcos, Centro Urban, Hermanos Bou y Primer Molí. “No es que ya no abran 24 horas al día, como anunció de manera pomposa la señora Carrasco; es que además cierran al mediodía”, ha criticado el edil socialista.

Según destaca José Luis López, “es un claro ejemplo de lo que es Begoña Carrasco: una alcaldesa que incumple de manera sistemática sus promesas, que despilfarra en propaganda personal y que tiene a la ciudadanía de Castelló abandonada en cuestiones básicas como el acceso 24 horas, como ella misma anunció, a los centros municipales de lectura”.