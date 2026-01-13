Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración

Sant Antoni 2026 en Castelló: 1.500 cintas, 1.200 rollos y cambio de recorrido para el domingo

El desfile comenzará a las 11.00 horas en las inmediaciones del IES La Plana

Una vecina junto a su perro el día de la celebración de Sant Antoni el pasado año en Castelló.

Una vecina junto a su perro el día de la celebración de Sant Antoni el pasado año en Castelló. / KMY ROS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló volverá a rendir homenaje a Sant Antoni el próximo domingo, 18 de enero, en el transcurso del desfile y la bendición de los animales organizados por la Junta de Fiestas y el Patronato Municipal de Fiestas y si las previsiones meteorológicas los permiten ya que Aemet prevé, a día de hoy, algunas precipitaciones en la capital de la Plana.

Los caballos volverán a ser protagonistas de la jornada festiva.

Los caballos volverán a ser protagonistas de la jornada festiva. / KMY ROS

Este año y al finalizar el acto, los participantes recibirán la cinta conmemorativa de Sant Antoni, de las que se han preparado 1.500 unidades y los tradicionales rollos de los que se repartirán 1.200 y los entregarán las reinas de las fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz y Ana Colón, junto a las damas de la Ciudad. Este año, la festividad llega con la novedad del cambio de itinerario ya que el desfile comenzará a las 11.00 horas en el Camí La Plana a la altura del IES la Plana y continuará por la plaza Teodoro Izquierdo, calle San Roque, calle San Félix, calle San Luís, Plaza María Agustina y avenida Capuchinos, para finalizar de nuevo en el CamÍ la Plana.

Mapa con el nuevo recorrido del desfile con motivo de la festividad de Sant Antoni en Castelló el domingo que viene.

Mapa con el nuevo recorrido del desfile con motivo de la festividad de Sant Antoni en Castelló el domingo que viene. / Mediterráneo

El motivo de este cambio con respecto a ediciones anteriores "es mejorar el bienestar animal, evitando tramos de pavimento que podían resultar incómodos para algunos de los animales participantes”, ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Carrasco en el reparto de rollos y cintas el año pasado.

Carrasco en el reparto de rollos y cintas el año pasado. / Mediterráneo

“Uno de los momentos más emotivos de la celebración tendrá lugar en la plaza María Agustina, frente a la Capilla de La Sangre, donde se realizará la bendición de los animales que participen en el recorrido, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad”, ha recordado la primera edila, quien ha recordado que esta festividad "se consolida como una cita imprescindible para vecinos y visitantes, marcando el inicio del ciclo festivo anual y reforzando el compromiso de la ciudad con la tradición, la participación ciudadana y el respeto por los animales”.

La fiesta llega al Grau el sábado. La programación

Si el sábado será la fiesta grande en el centro de Castelló, el sábado 17 de enero de 17.00 a 21.00 horas será la celebración en el Grau y, organizada por Botafocs, tendrá la siguiente programación:

17.00-18-00 horas. Plantà del Bestiari Domèstic en la plaza Casal Jove

18.00-19.00 horas. Actuaciones musicales en la plaza Casal Jove

19.00 horas. Representación cantada de la Vida i miracles de Sant Antoni en la plaza Casal Jove

19.15 horas. Bailes del bestiari

19.30 horas. Entrega de recuerdos, bailes del grupo Illes Columbretes y sorteo del cerdito de Sant Antoni

20.00 horas. Correfoc con el bestiari y los dimonis de Botafocs por la avenida del Puerto, Almirante Cervera, Monturiol, Churrica, Canalejas, Gravina, paseo Sebastián Elcano y terminará en la plaza Virgen del Carmen

20.15 horas. Bendición de los animales y reparto de rollos en el patio de la iglesia de Sant Pere organizado por el grupo Scout Sant Pere

21.00 horas. Final del correfoc, encendido de la hoguera y remate pirotécnico en la plaza Virgen del Carmen

Imagen de archivo de la fiesta de Sant Antoni en el Grau de Castelló.

Imagen de archivo de la fiesta de Sant Antoni en el Grau de Castelló. / Mediterráneo

La alcaldesa de Castelló ha concluido que “esta jornada festiva es también ejemplo de esa ciudad cada vez más viva que es por la que trabajamos desde el gobierno municipal, del Castellón de todos y para todos que juntos estamos haciendo posible día a día”.

Sant Antoni 2026 en Castelló: 1.500 cintas, 1.200 rollos y cambio de recorrido para el domingo

