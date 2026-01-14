Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión cárcelLocal aeroclubPolémica La Gossa SordaEmpresa cerámicaNuevo festivo Castellón
instagramlinkedin

Movilidad

¡Atención! Estas son las cuatro calles de Castelló en las que las obras del TRAM provocan cambios

Entre este jueves y el 25 de enero

Calle Gasset cortada por las obras de la plataforma del TRAM en Castelló.

Calle Gasset cortada por las obras de la plataforma del TRAM en Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las obras de la plataforma del TRAM por el centro de Castelló que comenzaron el pasado lunes han obligado al Ayuntamiento de Castelló a reorganizar el bucle central y a establecer una serie de medidas para facilitar la movilidad y minimizar las molestias en la zona en las próximas fechas, desde este jueves 15 de enero al próximo domingo, día 25. Unas modificaciones que afectarán durante estos días a las calles Alloza, Temprado, Luis Vives y Gasset.

Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero

Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero

MANOLO NEBOT ROCHERA

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha destacado, en lo que se refiere a la calle Alloza que se permitirá el acceso a los garajes de particulares residentes, "teniendo la entrada por la calle de O’Donnell y salida, como siempre, por Alloza".

Las obras de la plataforma del TRAM comenzaron el pasado lunes en la avenida Rey don Jaime de Castelló.

Las obras de la plataforma del TRAM comenzaron el pasado lunes en la avenida Rey don Jaime de Castelló. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

En el caso de la calle Gasset, los residentes y propietarios podrán también acceder por la misma calle Gasset, sin tener que utilizar itinerario alternativo.

En tercer lugar, el concejal de Movilidad se ha referido a las calles Temprado y Luis Vives “donde igualmente se va a permitir durante estos próximos días el acceso tanto a residentes como a propietarios de garajes en estas calles y vehículos de carga y descarga”.

Inversión autonómica de 1,3 millones

“Estas medidas tienen como objetivo reducir el impacto que siempre tiene un obra de esta envergadura, como la de la plataforma del TRAM que supone una inversión de más de 1,3 millones de euros para mejorar este servicio, en el día a día de nuestros vecinos y vecinas”, ha asegurado el concejal.

Ramírez ha insistido en que “somos conscientes de que en algunos momentos se pueden producir inconvenientes puntuales con motivo de estos trabajos, por eso queremos anticiparnos, en coordinación y de la mano de la Conselleria de Infraestructuras, para ofrecer todas las alternativas posibles”.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el concejal ha expresado que “también apelamos a la comprensión de los castellonenses durante los próximos meses, ya que estas obras traerán consigo un beneficio notable a un servicio tan importante como es el que ofrece un transporte público como es el TRAM, que se ha convertido en clave y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad de Castellón”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
  2. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  3. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  4. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  5. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  6. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  7. El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
  8. Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló

Castelló echa mano de la participación ciudadana para mejorar el bienestar y el progreso en la ciudad

Castelló echa mano de la participación ciudadana para mejorar el bienestar y el progreso en la ciudad

Castelló se consolida como Ciudad de Congresos: 15 nuevas convenciones con más de 2.500 visitantes en 2026

Castelló se consolida como Ciudad de Congresos: 15 nuevas convenciones con más de 2.500 visitantes en 2026

¡Atención! Estas son las cuatro calles de Castelló en las que las obras del TRAM provocan cambios

¡Atención! Estas son las cuatro calles de Castelló en las que las obras del TRAM provocan cambios

El PSPV lamenta la "incapacidad" de Carrasco para abrir el edificio Borrull pese a haberlo heredado en 2023

El PSPV lamenta la "incapacidad" de Carrasco para abrir el edificio Borrull pese a haberlo heredado en 2023

Compromís exige a Carrasco que active controles acústicos en el Serrallo de Castelló

Compromís exige a Carrasco que active controles acústicos en el Serrallo de Castelló

Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles

Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles

Sant Antoni 2026 en Castelló: 1.500 cintas, 1.200 rollos y cambio de recorrido para el domingo

Sant Antoni 2026 en Castelló: 1.500 cintas, 1.200 rollos y cambio de recorrido para el domingo

A vueltas con la baliza en Castelló: Vox entra en la polémica y exige que no sea obligatoria

A vueltas con la baliza en Castelló: Vox entra en la polémica y exige que no sea obligatoria
Tracking Pixel Contents