¡Atención! Estas son las cuatro calles de Castelló en las que las obras del TRAM provocan cambios

Las obras de la plataforma del TRAM por el centro de Castelló que comenzaron el pasado lunes han obligado al Ayuntamiento de Castelló a reorganizar el bucle central y a establecer una serie de medidas para facilitar la movilidad y minimizar las molestias en la zona en las próximas fechas, desde este jueves 15 de enero al próximo domingo, día 25. Unas modificaciones que afectarán durante estos días a las calles Alloza, Temprado, Luis Vives y Gasset.

MANOLO NEBOT ROCHERA

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha destacado, en lo que se refiere a la calle Alloza que se permitirá el acceso a los garajes de particulares residentes, "teniendo la entrada por la calle de O’Donnell y salida, como siempre, por Alloza".

Las obras de la plataforma del TRAM comenzaron el pasado lunes en la avenida Rey don Jaime de Castelló. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

En el caso de la calle Gasset, los residentes y propietarios podrán también acceder por la misma calle Gasset, sin tener que utilizar itinerario alternativo.

En tercer lugar, el concejal de Movilidad se ha referido a las calles Temprado y Luis Vives “donde igualmente se va a permitir durante estos próximos días el acceso tanto a residentes como a propietarios de garajes en estas calles y vehículos de carga y descarga”.

Inversión autonómica de 1,3 millones

“Estas medidas tienen como objetivo reducir el impacto que siempre tiene un obra de esta envergadura, como la de la plataforma del TRAM que supone una inversión de más de 1,3 millones de euros para mejorar este servicio, en el día a día de nuestros vecinos y vecinas”, ha asegurado el concejal.

Ramírez ha insistido en que “somos conscientes de que en algunos momentos se pueden producir inconvenientes puntuales con motivo de estos trabajos, por eso queremos anticiparnos, en coordinación y de la mano de la Conselleria de Infraestructuras, para ofrecer todas las alternativas posibles”.

Finalmente, el concejal ha expresado que “también apelamos a la comprensión de los castellonenses durante los próximos meses, ya que estas obras traerán consigo un beneficio notable a un servicio tan importante como es el que ofrece un transporte público como es el TRAM, que se ha convertido en clave y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad de Castellón”.