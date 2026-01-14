Castelló se consolida como Ciudad de Congresos: 15 nuevas convenciones con más de 2.500 visitantes en 2026

Castelló se consolida como Ciudad de Congresos y en 2026 acogérá otras 15 convenciones que atraerán a más de 2.500 visitantes a la ciudad y después de que el 2025 cerrará el año con la celebración de 30 congresos y encuentros profesionales que han reunido a más de 5.000 participantes, "unos datos que evidencian el crecimiento y la consolidación de la ciudad en el ámbito del turismo de congresos”, según ha explicado este miércoles la presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Arantxa Miralles, que, junto a la presidenta Ester Giner, ha presentado la Oficina Convention Bureau en la estación de Renfe y la nueva página web, una herramienta para impulsar y consolidar la ciudad como destino de referencia en turismo de Congresos. Esta plataforma digital facilita el acceso a toda la información necesaria para planificar eventos, mostrando de manera clara alojamientos, salas, gastronomía, medios de transporte y tipos de congresos y cuenta, además, con un servicio de tour virtual en 3D que ofrece una experiencia inmersiva, permitiendo recorrer y conocer al detalle los espacios para eventos y congresos de Castellón.

En el acto también han estado presentes diversos representantes de la Asamblea de Turismo, entre los que se encuentran el Gabinete de Informes Turísticos de la Universitat Jaume I, la asociación HOSBEC, la asociación ASHOTUR y representantes de CIVIS Hoteles, poniendo de manifiesto la implicación tanto del ámbito académico como del tejido empresarial y asociativo en el desarrollo y la promoción del sector turístico.

Plan Estratégico de Turismo

En palabras de la concejala, “hoy damos un paso importante en nuestro objetivo de seguir consolidando a Castellón como destino de turismo de Congresos. Fruto del Plan Estratégico de Turismo, hemos identificado la necesidad de reforzar nuestra presencia en este sector, por lo que hemos hecho una apuesta decidida creando un espacio específico con esta oficina y contando con personal especializado que pueda atender de manera profesional a todas las empresas, instituciones y entidades interesadas en organizar congresos en nuestra ciudad”.

Miralles ha explicado que “en las mesas técnicas que hemos organizado con profesionales del sector, una de ellas estaba dedicada específicamente al turismo de Congresos, y fomentar esta colaboración público-privada surgió como una de las principales necesidades. Fruto de esta colaboración nace toda esta iniciativa, que combina recursos públicos y privados para impulsar la ciudad. Además, la presentamos en los días previos a Fitur, donde pretendemos consolidar esta estrategia como uno de nuestros grandes ejes de promoción turística y dar a conocer esta iniciativa a nivel nacional e internacional”.

Cabe recordar que Castelló forma parte de la Red de Convention Bureau, una iniciativa que agrupa a municipios de toda España bajo una misma marca para potenciar sus destinos en turismo de congresos. La concejal de Turismo ha explicado que “estar en esta red nos permite proyectar Castellón y su infraestructura en numerosas ferias nacionales e internacionales, al mismo tiempo que constituye una gran fuente de contactos y oportunidades para atraer nuevos eventos a la ciudad”.

En este sentido, Miralles ha señalado que “de cara a Fitur, formar parte del Convention Bureau nos permitirá dar a conocer y promocionar Castellón a través de esta red, reforzando nuestra presencia en un escaparate clave a nivel nacional e internacional. Vamos a vender Castellón como destino de congresos porque sabemos que este tipo de turismo tiene un retorno directo en el tejido económico local, beneficiando a numerosos emprendedores, empresas y profesionales de la ciudad”.