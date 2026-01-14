Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe AMPAS

Castelló echa mano de la participación ciudadana para mejorar el bienestar y el progreso en la ciudad

El Ayuntamiento apuesta por el tejido asociativo local

Acto de presentación del informe AMPAS en Castelló.

Acto de presentación del informe AMPAS en Castelló. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha puesto en valor la participación ciudadana para obtener mejores resultados en bienestar y progreso en el transcurso del acto de presentación del informe AMPAS elaborado por la Fundación Despierta Sonrisas y que se ha celebrado este miércoles en el Menador. Cabañero ha destacado el papel de las AMPAS en la apuesta del gobierno municipal por dar voz y contar con todo el tejido asociativo local y ha dicho que estas entidades "representan un espacio esencial de escucha, cooperación y propuesta, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento del tejido asociativo y al progreso educativo desde la perspectiva y comunitaria y más aún en uno de los momentos importantes y clave en la vida de las personas: la etapa educativa”.

Del mismo modo, el edil ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón dispone de diversos mecanismos para fortalecer la participación de las AMPAS. Hemos de destacar los Consejos y las Juntas de Distrito, donde las AMPAS aportan ideas para mejorar los barrios y distritos de la ciudad”.

Este encuentro se enmarca en el compromiso constante del equipo de gobierno con la participación activa de los distintos agentes sociales y educativos de la ciudad, así como con la escucha activa de sus propuestas y necesidades.

