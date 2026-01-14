Informe AMPAS
Castelló echa mano de la participación ciudadana para mejorar el bienestar y el progreso en la ciudad
El Ayuntamiento apuesta por el tejido asociativo local
El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha puesto en valor la participación ciudadana para obtener mejores resultados en bienestar y progreso en el transcurso del acto de presentación del informe AMPAS elaborado por la Fundación Despierta Sonrisas y que se ha celebrado este miércoles en el Menador. Cabañero ha destacado el papel de las AMPAS en la apuesta del gobierno municipal por dar voz y contar con todo el tejido asociativo local y ha dicho que estas entidades "representan un espacio esencial de escucha, cooperación y propuesta, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento del tejido asociativo y al progreso educativo desde la perspectiva y comunitaria y más aún en uno de los momentos importantes y clave en la vida de las personas: la etapa educativa”.
Del mismo modo, el edil ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón dispone de diversos mecanismos para fortalecer la participación de las AMPAS. Hemos de destacar los Consejos y las Juntas de Distrito, donde las AMPAS aportan ideas para mejorar los barrios y distritos de la ciudad”.
Este encuentro se enmarca en el compromiso constante del equipo de gobierno con la participación activa de los distintos agentes sociales y educativos de la ciudad, así como con la escucha activa de sus propuestas y necesidades.
