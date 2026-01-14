Compromís exige a Carrasco que active controles acústicos en el Serrallo de Castelló

Compromís per Castelló ha exigido esre miércoles a la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, que cumpla el Decreto ley 6/2025 de la Generalitat Valenciana e impulse controles acústicos en el entorno del polígono del Serrallo, tal y como establece la normativa aprobada el pasado mes de mayo. La coalición advierte de que, aunque el Partido Popular y Vox han modificado la legislación autonómica para permitir niveles más altos de contaminación acústica en entornos industriales, la propia ley atribuye a los ayuntamientos la obligación de reforzar las inspecciones y el seguimiento ambiental, una responsabilidad que el Ayuntamiento de Castelló no está ejerciendo.

"El Partido Popular se puso de espaldas a la población permitiendo más contaminación acústica en torno a las empresas del Serrallo, pero al mismo tiempo exigió a los ayuntamientos que reforzaran los controles”, ha proseguido el edil. En este sentido, Garcia ha remarcado que “esta ley, hecha por el PP, obliga al gobierno de Carrasco a actuar, le guste o no, y a realizar controles acústicos reales que permitan saber qué impacto está sufriendo el vecindario”.

"Facultad inspectora"

Según explica el portavoz del grupo municipal valencianisa, Ignasi Garcia, el decreto es especialmente claro a la hora de atribuir a los municipios la facultad inspectora de las actividades generadoras de ruido, así como la obligación de comunicar los incumplimientos detectados y de informar a la población sobre la calidad acústica. Sin embargo, desde su aprobación, no consta que el gobierno municipal haya activado nuevos controles ni haya trasladado información pública sobre la situación acústica en el Serrallo, ha dicho Garcia.

Asimismo, Compromís denuncia “el silencio” del gobierno municipal de Begoña Carrasco ante una modificación legal impulsada por el PP y Vox en la Generalitat. La coalición señala que la alcaldesa no ha alzado la voz ni se ha posicionado ante una norma aprobada por su propio partido y que, además, tampoco está cumpliendo las obligaciones que esta misma ley atribuye a los ayuntamientos.

En este sentido, Compromís recuerda que el decreto prevé la realización de auditorías acústicas al menos con carácter anual, así como la adopción de medidas correctoras o compensatorias si se detectan incumplimientos, actuaciones que no se están activando en Castelló pese al impacto directo sobre la salud y el bienestar de la población.

Por todo ello, Compromís reclama que el Ayuntamiento de Castelló cumpla la ley, active de manera inmediata los controles acústicos en el entorno del Serrallo y haga públicos los resultados para que la ciudadanía pueda conocer cuál es el estado real de la contaminación acústica y si se están respetando los límites legales. Además, Garcia ha remarcado que “ahora toca que Carrasco cumpla su palabra y demuestre que cumple la ley aunque no le guste, algo que no deja de repetir pero que, en este caso, no está haciendo”.