Denuncia socialista
El PSPV lamenta la "incapacidad" de Carrasco para abrir el edificio Borrull pese a haberlo heredado en 2023
El secretario general del PSPV, Rafa Simó, acusa a la alcaldesa de Castelló de “vivir en el Día de la Marmota"
El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha lamentado que la ciudad de Castelló haya iniciado 2026 “sumida en un continuo Día de la Marmota en manos de la alcaldesa, Begoña Carrasco, incapaz de cumplir con los plazos prometidos para abrir el edificio de Borrull pese a ser un proyecto listo cuando el PP llegó a los gobiernos municipal y autonómico tras las elecciones de mayo de 2023”.
Para Simó, “estamos ante un nuevo ejemplo de lo que es la gestión en manos del Partido Popular: retrasar absolutamente todo lo que tocan”. En el caso de Borrull, “su enésimo anuncio, tras decir que estaría operativo antes de que acabase 2025, era que abriría las puertas en marzo y ahora, de nuevo, lo vuelven a retrasar a abril”. Como señala el secretario general del PSPV en Castelló, “con el PP los plazos, en Castelló, siempre se mueven hacia adelante, porque hay muchas fotos de postureo, los mismos titulares siempre y cero avances”.
La reunión el pasado lunes en el ayuntamiento, entre la alcaldesa y el vicepresidente segundo de la Generalitat, José Díez, “ha sido otro ejemplo de lo que le gusta las fotos a Carrasco, porque ya llevamos cuatro consells distintos, muchos encuentros de posado y ningún avance en los proyectos que, además, estaban en marcha en 2023”, apunta Simó.
En esta línea, apunta que “la verdadera fotografía, ya que tanto le gustan a la señora Begoña Carrasco, es la de un mandato sin proyectos nuevos, de una alcaldesa que no reivindica nada, de una ciudad paralizada, de unos barrios abandonados llenos de suciedad y de un Basurazo de Carrasco que ha hecho pagar a la ciudadanía en 2025 hasta 200 euros por la tasa de residuos”.
Con todo este contexto, Rafa Simó augura “un claro intento del PP por tener alguna obra a medio empezar en los meses previos a las elecciones municipales de 2027 para poder tapar una legislatura perdida, aunque afortunadamente la ciudadanía no es tonta y sabe que al frente del ayuntamiento no hay nadie al volante”.
