15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación

Los vecinos de la comunidad de propietarios de la calle Jesús Martí esquina con Botánico Cavanilles, en el Raval Universitari, compraron su vivienda en una finca en forma de U con unos 70 domicilios y que tenía varios locales comerciales en sus bajos y hace unos meses se han encontrado, con 15 "minipisos que se están construyendo en uno de esos espacios que aún quedaba vacío y que supondrían un inconveniente, de forma especial, para los seis pisos inmediatamente superiores. "Estas nuevas 15 edificaciones serían un embudo con poca ventilación debido al escaso espacio", según ha explicado a este diario Longi Gil, uno de los vecinos afectados.

Imagen de las obras de los minipisos en el bajo comercial. / Mediterráneo

"A mediados del año 2025 nos enteramos, de la noche a la mañana que iban a construir unos apartamentos muy pequeños y que querían abrir unas puertas en la parte común de la finca, petición a la que nos opusimos porque no queremos que estos nuevos minipisos no interfieran en el devenir de la comunidad", ha destacado Gil, quien ha afirmado que los trabajos de construcción comenzaron "con una licencia de limpieza". "Los servicios de nuestra comunidad están previstos para los vecinos que compramos nuestras casas y no para más personas, por lo que no puede ser que ahora se sumen otros 15 pisos sin ampliar nada", ha destacado otro de los residentes en esta finca y afectado por esta misma situación.

El mismo castellonense ha explicado que han llevado al juzgado esta situación y "estamos a la espera de un acto de conciliación porque hemos denunciado que han agujereado el garaje para buscar una conexión con las pluviales, han alterado las instalaciones comunes sin pedir permiso y han intentado abrir puertas a un patio interior, lo que supone un malestar para los vecinos". Sin bien la Policía Local clausuró la obra durante un periodo de tiempo, ahora los trabajos han vuelto a comenzar "y todavía no contamos con ninguna respuesta a nuestras preguntas sobre esta obra ni por parte de la constructora, ni de la promotora ni del Ayuntamiento de Caastelló", ha recordado este afectado.

Imagen de los bajos en construcción con ventanas, después de que los vecinos hayan frenado las puertas con salida a este espacio común. / Mediterráneo

"Han engañado a los vecinos porque no nos han avisado de esta construcción ni han pedido permiso a la comunidad", ha proseguido Gil, tras denunciar que esta situación se repite en más locales de la zona de la UJI, ya que estos minipisos podrían estar pensados para los jóvenes estudiantes. Otro de los temores que tienen estos vecinos es que estas dependencias se destinen a pisos turísticos aunque "los estatutos de nuestra comunidad los prohíben".