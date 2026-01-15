La Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló, 75 años de justicia, respeto y honor. Esta es la historia de su fundación

Corría el 15 de enero de 1951 cuando un grupo de castellonenses amantes de su ciudad y sus tradiciones aprobaron, entrada ya la noche, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló aprobaron los Reglamentos u Ordenanzas por los que se debía regir la Hermandad de Cavallers de la Conquesta, en sus dos ramas: solteros y casados. Tras votación, salió elegido como primer prohom Francisco Martínez Díaz, quien había representado a Jaume I en años anteriores.

Los representantes de la Germandat junto a las autoridades, este jueves. / Erik Pradas.

En esa primera reunión, también se eligieron a los clavarios y mayorales de las dos ramas que por entonces formaban la entidad. Por parte de los casados, el clavario fue Fernando Herrero Tejedor y los mayorales, José Folch Safont y Vicente Torres Viciano, mientras que por parte de los solteros, el clavario fue Fernando Falomir Pitarch y los mayorales José Vidó Miralles y Francisco Artola Vicentee. Además, Sales Boli, Codina Armengot, Folch Safont, Fabregat Pérez, Herrero Tejedor y Florit Feltrer formaban la comisión técnico-artística y Manuel Segarra Ribes, el creador del Pregó, fue nombrado prohom honorario. Así, con una cuota de 10 pesetas al mes y el acuerdo de reunirse cada jueves a las 22.30 hasta la celebración de las fiestas de la Magdalena se fundaba la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló.

Primera parte del acta fundacional de la entidad en 1951. / Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Y este jueves, 75 años después y en el mismo salón de plenos, la asociación, regida por sus principios y valores de «justicia, respeto, honor y servicio a la ciudadanía» ha vuelto a recordar su fundación en un acto oficial que ha marcado el inicio de la celebración de su efeméride que tendrá lugar durante todo el año a través de una amplia programación de eventos sociales y culturales. El cronista de la Germandat dels Cavallers, Jaume Cristòfol Vicent, ha introducido el acto al que asistió la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; Na Violant 2026, Victoria Arcos, y las dones de companya; la reina de las fiestas, Clara Sanz; la consellera de Justicia y la presidenta de les Corts además de el Cabildo presidido por el prohom, Héctor Prades, y representantes de las diferentes secciones, entre otras autoridades y socios.

Segunda parte del acta fundacional. / Germandat dels Cavallers de la Conquesta.

Prades, en su intervención, ha destacado los valores que siempre ha defendido la Germandat adaptados a su tiempo en cada momento y Carrasco ha destacado la importancia de esta institución en la difusión y defensa de las tradiciones, la cultura y la lengua siempre bajo «el prisma de la libertad, la igualdad y la solidaridad».

El prohom y Na Violant 2026, Victoria Arcos, han hecho entrega a la alcaldesa de un plato de cerámica con el escudo de la Germandat y el logotipo del 75 aniversario. / Erik Pradas.

El acto ha finalizado con la versión cantada de la Marxa dels Cavallers (música de Miguel Mulet y letra de Roberto Pérez de Heredia) interpretada por el tenor Alfonso Alberto.