Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión cárcelLocal aeroclubLluvia en CastellónEmpresa cerámicaTemplarios Castellón
instagramlinkedin

Ayuntamiento

Golpe de efecto al desalojo de transeúntes de tres párkings de Castelló. La Policía Local 'saca' a 25 sintecho

El concejal Ortolá afirma que la actuación responde a la necesidad de consolidar la seguridad y el uso adecuado de estas instalaciones

Una persona sintecho, la semana pasada en el aparcamiento del Hospital Provincial, en Castelló.

Una persona sintecho, la semana pasada en el aparcamiento del Hospital Provincial, en Castelló. / ERIK PRADAS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Golpe de efecto a la presencia de transeúntes y personas sin techo en los aparcamientos subterráneos de Castelló que, con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas buscan refugio en este tipo de instalaciones y cuya presencia causa malestar entre los usuarios de los párkings.

Así, y después de que este periódico viniera denunciando esta situación en reiteradas ocasiones (la última la semana pasada), la Policía Local ha desalojado a un total de 25 personas en los estacionamientos del Hospital Provincial, el Hospital General y San Félix-Clavé, según ha anunciado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá. En la primera de estas estancias han sacado a 15 personas que se encontraban en el aparcamiento a lo largo de esta semana, en tres días de actuaciones y, con respecto a los otros dos, recientemente se desokuparon a otras diez personas. El Ayuntamiento, a través de los agentes, "ha actuado cuando ha sido requerido, como hacemos siempre, para garantizar la seguridad y el uso adecuado de estas instalaciones”. Una situación que además de en estos tres lugares también se repitió hace meses en el párking de Santa Clara, actualmente sin presencia de estas personas.

La Policía Local ya actuó en el párking de San Félix-Clave tal y como muestra esta imagen de archivo.

La Policía Local ya actuó en el párking de San Félix-Clave tal y como muestra esta imagen de archivo. / Mediterráneo

“Estamos hablando de párkings de gestión privada, por lo que la seguridad ordinaria corresponde a las empresas concesionarias, pero la Policía Local colabora y presta apoyo siempre que se nos solicita, dentro de nuestras competencias”, ha subrayado el edil.

"Vamos a seguir colaborando cuando sea necesario y siempre que esté en nuestra mano”

Antonio Ortolá

— Concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Castelló

Ortolá ha insistido en que “desde la concejalía de Seguridad y la Policía Local vamos a seguir colaborando cuando sea necesario y siempre que esté en nuestra mano”. En este sentido, ha señalado que la cooperación institucional es clave para evitar situaciones que puedan derivar en problemas mayores.

Noticias relacionadas y más

Los transeúntes también buscaron refugio hace unos meses en el párking de Santa Clara, actualmente sin presencia de estas personas.

Los transeúntes también buscaron refugio hace unos meses en el párking de Santa Clara, actualmente sin presencia de estas personas. / KMY ROS

Por último, ha sido tajante al afirmar que “trabajamos para que Castellón sea una ciudad donde se cumpla la ley, se respete la propiedad privada y no tengan cabida la ilegalidad. Allí donde hay okupas suelen surgir problemas de seguridad y de salubridad, por eso es fundamental combatir estas situaciones y lanzar un mensaje claro: en Castellón no caben las okupaciones”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
  2. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  3. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  4. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  5. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  6. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  7. El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
  8. Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló

15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación

15 minipisos en un local comercial 'levantan ampollas' en el Raval Universitari de Castelló. Los vecinos no pueden más y esta es su situación

Golpe de efecto al desalojo de transeúntes de tres párkings de Castelló. La Policía Local 'saca' a 25 sintecho

Golpe de efecto al desalojo de transeúntes de tres párkings de Castelló. La Policía Local 'saca' a 25 sintecho

Castelló echa mano de la participación ciudadana para mejorar el bienestar y el progreso en la ciudad

Castelló echa mano de la participación ciudadana para mejorar el bienestar y el progreso en la ciudad

Castelló se consolida como Ciudad de Congresos: 15 nuevas convenciones con más de 2.500 visitantes en 2026

Castelló se consolida como Ciudad de Congresos: 15 nuevas convenciones con más de 2.500 visitantes en 2026

¡Atención! Estas son las cuatro calles de Castelló en las que las obras del TRAM provocan cambios

¡Atención! Estas son las cuatro calles de Castelló en las que las obras del TRAM provocan cambios

El PSPV lamenta la "incapacidad" de Carrasco para abrir el edificio Borrull pese a haberlo heredado en 2023

El PSPV lamenta la "incapacidad" de Carrasco para abrir el edificio Borrull pese a haberlo heredado en 2023

Compromís exige a Carrasco que active controles acústicos en el Serrallo de Castelló

Compromís exige a Carrasco que active controles acústicos en el Serrallo de Castelló

Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles

Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
Tracking Pixel Contents