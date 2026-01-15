Golpe de efecto al desalojo de transeúntes de tres párkings de Castelló. La Policía Local 'saca' a 25 sintecho

Golpe de efecto a la presencia de transeúntes y personas sin techo en los aparcamientos subterráneos de Castelló que, con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas buscan refugio en este tipo de instalaciones y cuya presencia causa malestar entre los usuarios de los párkings.

Así, y después de que este periódico viniera denunciando esta situación en reiteradas ocasiones (la última la semana pasada), la Policía Local ha desalojado a un total de 25 personas en los estacionamientos del Hospital Provincial, el Hospital General y San Félix-Clavé, según ha anunciado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá. En la primera de estas estancias han sacado a 15 personas que se encontraban en el aparcamiento a lo largo de esta semana, en tres días de actuaciones y, con respecto a los otros dos, recientemente se desokuparon a otras diez personas. El Ayuntamiento, a través de los agentes, "ha actuado cuando ha sido requerido, como hacemos siempre, para garantizar la seguridad y el uso adecuado de estas instalaciones”. Una situación que además de en estos tres lugares también se repitió hace meses en el párking de Santa Clara, actualmente sin presencia de estas personas.

La Policía Local ya actuó en el párking de San Félix-Clave tal y como muestra esta imagen de archivo. / Mediterráneo

“Estamos hablando de párkings de gestión privada, por lo que la seguridad ordinaria corresponde a las empresas concesionarias, pero la Policía Local colabora y presta apoyo siempre que se nos solicita, dentro de nuestras competencias”, ha subrayado el edil.

"Vamos a seguir colaborando cuando sea necesario y siempre que esté en nuestra mano” Antonio Ortolá — Concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Castelló

Ortolá ha insistido en que “desde la concejalía de Seguridad y la Policía Local vamos a seguir colaborando cuando sea necesario y siempre que esté en nuestra mano”. En este sentido, ha señalado que la cooperación institucional es clave para evitar situaciones que puedan derivar en problemas mayores.

Los transeúntes también buscaron refugio hace unos meses en el párking de Santa Clara, actualmente sin presencia de estas personas. / KMY ROS

Por último, ha sido tajante al afirmar que “trabajamos para que Castellón sea una ciudad donde se cumpla la ley, se respete la propiedad privada y no tengan cabida la ilegalidad. Allí donde hay okupas suelen surgir problemas de seguridad y de salubridad, por eso es fundamental combatir estas situaciones y lanzar un mensaje claro: en Castellón no caben las okupaciones”.