La actuación de Samantha Hudson en la Magdalena Guerrillera 2026, prevista para el 8 de marzo en la Plaça l’Ereta, ha vuelto a situar en el foco público a una de las artistas más controvertidas del panorama cultural actual. Su trayectoria está marcada por declaraciones provocadoras, choques ideológicos y una presencia mediática constante ligada a la polémica.

Mensajes extremos en redes sociales

En su etapa inicial de exposición pública, cuando todavía era menor de edad, Samantha Hudson publicó en redes sociales mensajes de tono provocador que años después han sido recuperados y difundidos de forma recurrente. Entre ellos figuran frases como:

«Odio a las mujeres que son víctimas de violación y recurren a centros de autoayuda».

«Odio a las niñas de 12 años que abortan para continuar sus estudios».

«Me gustan los vídeos en los que atropellan gente».

«Quiero hacer cosas gamberras», con expresiones de carácter sexual explícito.

También circuló un tuit falso de contenido sexual sobre una menor que la artista ha desmentido, asegurando que la fecha no coincide con la creación de su cuenta. Con posterioridad, Hudson ha rectificado parte de estos mensajes, afirmando: «No pienso así y no pensaba así entonces», y ha defendido que «es muy injusto juzgar a una persona por unas publicaciones de hace nueve años, cuando aún era menor de edad».

Críticas a sectores de la izquierda

Las polémicas en torno a Samantha Hudson no se limitan a sectores conservadores. Parte de la izquierda también ha cuestionado su discurso. Ante estas críticas, la artista ha respondido con dureza, calificándolas de «soberanas chorradas» y añadiendo lo siguiente: "Creo que a todos estos comumachos que reivindican ese obrerismo tan rancio del mono azul, ese comunismo tan desfasado, se olvida que la gente queer y los maricones también tenemos abuelos que lucharon por la República".

Distancia con la televisión convencional

Su paso por programas de gran audiencia también ha generado controversia. En un clip ampliamente difundido, se le atribuye la frase «me aburre este programa, no quiero estar al lado de esa persona», en referencia a formatos como El Hormiguero.

“Abolición” de la familia

Una de sus declaraciones más comentadas es su crítica a la institución familiar. En el programa Encuentros inesperados, de laSexta, afirmó: «Yo abogo por la abolición de la familia como institución», argumentando que la familia implica jerarquía y le parece una estructura opresiva.

Crítica al trabajo y al productivismo

En 2021, Hudson generó un amplio debate al cuestionar la cultura del trabajo. Entre sus frases más difundidas figuran las siguientes: "Mi mayor aspiración en la vida es ser una vaga profesional», así como esta: «Trabajar es una imposición que nos quita la humanidad».

Ataque al Orgullo comercial

En 2023 fue muy crítica con las marcas y entidades que se suman al Orgullo LGTBI. Denunció el llamado pinkwashing con frases como: «El Orgullo ya no es una protesta, es un desfile de carrozas de bancos que te desahucian el resto del año».

Crítica a la “normalidad”

Otro de los ejes de su discurso público es el rechazo a la normalidad como ideal social. En una declaración ampliamente compartida afirmó: «Ser normal es una patología» y definió la normalidad como «una falta absoluta de imaginación y un miedo atroz a ser uno mismo».

Identidad trans

Hudson también ha protagonizado debates por sus declaraciones sobre identidad de género. Una de las más citadas es: «Ser trans es el futuro, no como una identidad estanca, sino como la capacidad de mutar y de no estar bajo el yugo de lo que la sociedad espera de tu cuerpo».