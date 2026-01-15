El PSOE aboga por la lucha contra la violencia machista como eje de la política municipal de Castelló

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló se ha reunido con representantes de la Coordinadora Feminista para ir de la mano en la lucha contra la violencia machista y convertirla en uno de los ejes esenciales de las políticas del Ayuntamiento de Castelló “frente al negacionismo de la ultraderecha y el blanqueo que realiza el Partido Popular”.

Patricia Puerta, portavoz socialista, y Mónica Barabás, concejala del PSOE, consideran fundamental “seguir avanzando, con más decisión si cabe, porque los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o exparejas son una lacra que requiere de la máxima implicación de las instituciones y, por supuesto, de la sociedad”.

Desde el grupo socialista insisten, entre otros aspectos, en herramientas clave para la prevención, como son la formación y la educación. Es por ello que desde el PSPV se va a incidir en reclamar a las instituciones competentes una clara apuesta por formar tanto al personal docente como al estudiantado de los centros de primaria e institutos. “La educación es clave para avanzar de forma decidida”, señala Patricia Puerta, quien también plantea acciones similares para los servicios municipales, especialmente en la Policía Local.

Además, tanto los socialistas como miembros de la Coordinadora Feminista alertan de la importancia de “dar visibilidad a conceptos como la violencia vicaria, la económica, la psicológica o la digital, pues son violencias machistas especificas y hay que ponerle nombre y hablar de ellas”, señala Puerta.

Para el PSOE “es una línea roja hacer frente a la violencia machista, y vamos a estar encima para que el gobierno municipal, que está sustentado por un partido negacionista como Vox, siga poniendo de forma decidida el foco en las políticas que reclaman las mujeres”.