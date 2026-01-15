Los siete pilares de Castelló para atraer turistas: desde el eclipse de sol a la gastronomía y la Magdalena

Castelló asentará su promoción en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), del 21 al 24 de enero, en siete pilares fundamentales como son el eclipse de sol que podrá verse desde la ciudad el 12 de agosto, una nueva edición de Escala a Castelló, el III Festival del Viento, gastronomía, deporte, las fiestas de la Magdalena y el turismo de Congresos, según ha confirmado este jueves la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la presentación de esta oferta y a la que también han asistido la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; el director general del Aeropuerto, Justo Vellón; y representantes de Hosbec, la UJI y Ashotur.

"Desde Castellón llevamos a cabo una estrategia clara y coherente alienada con su potencial turístico e identidad" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

"Desde Castellón, de la mano del Patronato Municipal de Turismo, llevamos a cabo una estrategia clara y coherente alienada con su potencial turístico e identidad porque el turismo esl clave para el desarrollo de la ciudad", ha explicado la primera edila, quien ha destacado que la nueva campaña turística será Castellón es otra cosa.

Carrasco, Miralles y Giner, junto a los representantes de las entidades que han asistido a la presentación de la oferta que Castelló llevará a Fitur. / Mediterráneo

En cuanto al eclipse de sol, Carrasco ha destacado que los hotles del Grau ya están llenos para el 12 de agosto, principalmente con reservas de japoneses, y que los de la ciudad también han tenido muy buena acogida. "Es un acontecimiento único que hace 1015 años que no se produce y que situará a Castellón a nivel internacional porque será una experiencia turística y científica única", ha dicho Carrasco. Escala a Castellón está también vinculado a la promoción turística y en Fitur se presentará también Vía Mediterránea vinculada a este evento naútico, gastronómico y de ocio junto a La Spezia y Sète. Al Festival del Viento, unido a un modelo de turismo saludable y familiar que apuesta por la colaboración público-privada sumará la gastronomía a través de showcookings de ximos y otros productos típicos de las fiestas de la Magdalena, el turismo de Congresos a través del cual Castelló acogerá 15 eventos de este tipo en 2026 (se presentará Convention Bureau, la oficina nueva y la web de esta cita turística), la promoción del deporte y de las fiestas de la Magdalena.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. / Mediterráneo

En cuanto a las festividades fundacionales, el sábado 24 de enero, la plaza central de Fitur contará a la presencia de la reina de las fiestas de Castelló, Clara Sanz, las damas de la ciudad, madrinas y presidentes de las 19 gaiatas que acompañadas por la música del tabal y la dolçaina recrearán el desfile de gaiatas. El Ayuntamiento también llevará las maquetas de las gaiatas ganadoras de los dos últimos años. A estas presentaciones se sumarán encuentros y reuniones de trabajo, una acción en la feria que, bajo el título de Tienes una cita, los participante spodrán llevarse un pañuelo inspirado en las fiestas de la Magdalena del que se han realizado mil ejemplares.

"El turismo de Castellón está despegando y tenemos mucho que ofrecer", ha concluido la primera edila.

Fitur también acogerá la presentación de la Asociación Gastronómica de Castelló.

'Castellón es otra cosa', la campaña turística

Por otra parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha dado a conocer la campaña Castellón es otra cosa con la que acude a Fitur y que está inspirada en un programa. "Se trata de una iniciativa que activa el orgullo de ser y de sentirse de Castellón porque este lema es más que eso, es una declaración de intenciones para poner en valor los atractivos turísticos de la ciudad y proyectarlos a nivel nacional e internacional ", ha dicho Miralles.