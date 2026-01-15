Esta es la ubicación de otra zona verde de más de 1.000 metros cuadrados en Castelló

Castelló contará con una nueva zona verde de 1.090 metros cuadrados junto al paseo Morella, en el distrito Norte de la ciudad, y enfrente de la parada del TRAM una vez concluya el expediente de una parcela de suelo terciario donde estaba ubicada la anigua fábrica de Bombas Dolz que encara su recta final con los últimos trámites, según ha informado este jueves el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha informado de los acuerdos adoptados en junta de gobierno celebrada hoy. De esta forma, el edil ha explicado que el proyecto conlleva también la creación de un nuevo vial por la parte norte y que la edificabilidad total propuesta de esta nueva unidad de ejecución es de 7.959 metros cuadrados.

"Se va a redefinir las alineaciones y zonas del interior de la manzana, reubicando y ampliando la zona verde y el equipamiento para que la conexión visual y la continuidad entre los recorridos verdes de la Avenida Vall d’Uixó, el parque del Riu Sec, el Paseo Morella y el Parque Ribalta sea más fluida”, ha comentado el edil, quien ha desatacado que la tipología de los edificios es de bloque exento.

Vicent Sales, portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Sales ha afirmado que “esta actuación urbana será una mejora paisajista de gran importancia para la zona, dignificando, embelleciendo y poniendo en valor esta zona que es una de las entradas de nuestra ciudad”. El edil también ha insistido en que “esta iniciativa completa la apuesta por la dignificación del entorno del la estación de ADIF, los aparcamientos que se están construyendo y la urbanización de esta zona clave dentro del distrito oeste de nuestra ciudad”.

Imagen del entorno donde se ubicará la zona verde nueva. / ERIK PRADAS

Por otra parte, las autoridades han dado luz verde a la segunda y última prórroga de la concesión demanial para la gestión y explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara ya que cuando este trámite finalice se sacará de nuevo a concurso y este conllevará reformas en este párking.

Un nuevo local para la Asociación de Jubilados y Pensionistas Raval Universitari y los puestos de venta ambulante para las celebraciones del Carnaval en el Grau que será del 13 al 15 de febrero son las otras dos cuestiones de importancia aprobadas por la junta de gobierno local. Serán un total de 18 distribuidos en ocho de productos no alimenticios, una chuerrería y nueve atracciones.