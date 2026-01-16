El Carnaval llega de nuevo al Grau de Castelló. Las fechas, la programación y todas las novedades de este año

El Grau de Castelló volverá a acoger la celebración del Carnaval organizado por el Ayuntamiento de Castelló del 13 al 15 de febrero y que apuesta por una oferta plural, participativa e inclusiva, con actividades diseñadas tanto para el público infantil como para personas adultas, con el objetivo de que toda la ciudadanía se sienta protagonista de unas fiestas profundamente arraigadas en el distrito marítimo, según han declarado este viernes la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner.

Este año, los castellonenses podrán disfrutar de varias novedades con las que llega esta fiesta que ha incrementado los premios económicos del concurso de disfraces además de ceelbrar con antelación el concurso de carrozas de forma que las personas y colectivos inscritos sabrán previamente si disponen de plataforma, lo que les permitirá planificar y decorar la carroza con mayor margen de tiempo. En esta edición, y también como primicia, los disfraces ganadores se conservarán para realizar en Carnestoltes 2027 una exposición con los trajes premiados, dando continuidad y visibilidad al trabajo creativo de los participantes. En esta misma línea de puesta en valor de la tradición, se incorpora una exposición de los trajes del Rei Carnestoltes, como homenaje al principal símbolo del carnaval del Grau que tendrá lugar en el Edificio Moruno del 7 al 15 de febrero y que podrán visitar los centros educativos del distrito marítimo que lo deseen con el fin de conocer la historia y el significado del Carnestoltes.

Otra de las novedades es el cambio de ubicación de la Crida Infantil, que este año se celebrará en el tradicional Edificio del Reloj, dando inicio a la programación festiva. La jornada continuará en el Parque de la Panderola con el espectáculo infantil Festa Pop’s Corn, a cargo de la compañía La FAM, que además acompañará al Rei Carnestoltes durante la Gran Desfilada, reforzando la calidad artística del evento.

Una programación pensada para todos los públicos

Las fiestas arrancarán el viernes 13 de febrero en el Edificio del Reloj, con el anuncio oficial de Carnestoltes mediante la Crida Infantil, a cargo del alumnado de los centros educativos del Grao. Este acto será accesible en lengua de signos, reforzando el compromiso municipal con la inclusión. A continuación, se celebrará una desfilada hasta el Parque de la Panderola, acompañada por animación y batucadas.

Durante la tarde, el parque acogerá espectáculos familiares, mientras que el ambiente festivo se extenderá por las calles del Grao con pasacalles y animación. A las 20:00 horas, en la Tenencia de Alcaldía del Grao, tendrá lugar la Solemne Recepción al Rei Carnestoltes, con la entrega simbólica de la vara de mando y la posterior Crida de Carnestoltes, que también podrá seguirse en lengua de signos. La jornada finalizará con el tradicional Sopar de Pa i Porta en la Sala Grau, con la participación de peñas y collas, seguido de actuación musical y sesión de DJ.

El sábado 14 de febrero comenzará por la mañana con la Desfilada Infantil de Carnestoltes, que partirá a las 12:00 horas desde el carrer Churruca y recorrerá las principales calles del Grao hasta llegar al Parque de la Panderola, con la participación de niñas y niños disfrazados acompañados por el Rei Carnestoltes, dolçainers, tabaleters, entidades culturales y asociaciones locales. Tras el desfile, el parque acogerá espectáculos de animación familiar, talleres infantiles y actividades para el disfrute de pequeños y mayores.

Selma y Giner en la presentación del Carnaval 2026. / Mediterráneo

El momento central de Carnestoltes llegará el sábado a partir de las 19:00 horas con la Gran Desfilada de Carnestoltes, uno de los actos más multitudinarios y esperados de la programación. El desfile recorrerá las calles Churruca, avenida del Port, Canàries, Sant Pere, Juan Sebastián Elcano, Gravina y Canalejas, para finalizar de nuevo en la avenida del Port.

En esta gran desfilada participarán carrozas, comparsas, grupos de disfraces y disfraces individuales, acompañados por batucadas y animación musical. Durante el recorrido, el jurado valorará los disfraces y carrozas participantes en las distintas categorías del concurso.

Finalizada la desfilada, la celebración se trasladará a la Sala Grau, donde tendrá lugar el acto de entrega de premios del concurso de disfraces y carrozas de Carnestoltes 2026. La noche continuará con una completa programación musical, con actuaciones en directo y orquesta, prolongando el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

El domingo 15 de febrero, las fiestas comenzarán por la mañana en el Parque de la Panderola con actividades familiares y el concurso de disfraces con mascotas. Por la tarde, tendrá lugar el Velatorio, Desfile y Entierro de la Sardina, que recorrerá las principales calles del Grao, acompañada de música, versos satíricos y la participación de asociaciones locales, poniendo el broche final a Carnestoltes 2026.

Concursos y premios

Carnestoltes 2026 contará con concursos de disfraces y carrozas en las siguientes categorías: mejor disfraz individual, disfraces por parejas, grupos reducidos, grupos grandes, premio a la mejor puesta en escena y premio a la mejor carroza.

Las inscripciones para participar podrán realizarse hasta el 10 de febrero en la tenencia de alcaldía del Grao, donde también podrán consultarse las bases completas.

Carnestoltes inclusivo y seguro

Carnestoltes 2026 contará con un servicio especial de TRAM, espacios reservados para personas con movilidad reducida durante la Gran Desfilada del sábado, interpretación en lengua de signos en los principales actos, puntos de información, sensibilización y prevención de agresiones sexistas las noches de viernes y sábado, así como la ampliación del horario del parking del Impala, para facilitar el acceso y la movilidad de vecinos y visitantes.