Feria Internacional de Turismo
First Dates inspira la nueva campaña turística de Castelló
Así ha sido la recreación en un restaurante de la ciudad
La nueva campaña turística Castellón es otra cosa para vender Castelló en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) está inspirada en el programa First Dates y después de que esta frase fuera pronunciada por un vecino de la ciudad que acudió a buscar pareja a la televisión.
Según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, la campaña que este año se basa en algo que surgió en los medios de comunicación y que saltó a las redes sociales al viralizarse el fragmento de este programa en el que el joven afirmaba que Castelló no era una ciudad referente y que Castellón es otra cosa. De ahí que este eslogan haya sido el elegido pero transformado y dirigido a apelar al orgullo de ser y sentirse de Castelló.
Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: "Es una ciudad súper fea"
"Ese orgullo colectivo y esa confianza en el atractivo turístico de nuestra ciudad es el punto de partida de la programación que hoy presentamos en Fitur", ha detallado Miralles. "Porque Castellón es diferente, cuenta con un espacio propio, dentro del turismo nacional e internacional. Y desde esa convicción nace nuestro relato turístico, nuestro storytelling", ha continuado la edila.
"Castellón es otra cosa no es solo un lema, es una declaración de intenciones. Es la expresión de una ciudad que apuesta por un turismo sostenible, diversificado y de calidad, basado en la colaboración público-privada y en la puesta en valor de nuestros muchos y variados recursos turísticos", ha finalizado.
En el vídeo de esta campaña se puede ver a una pareja que recrea en un restaurante de Castelló la escena de First Dates y que lleva a la chica a visitar y recorrer Castelló, dejando patente que le gusta la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles