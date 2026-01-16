First Dates inspira la nueva campaña turística de Castelló

La nueva campaña turística Castellón es otra cosa para vender Castelló en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) está inspirada en el programa First Dates y después de que esta frase fuera pronunciada por un vecino de la ciudad que acudió a buscar pareja a la televisión.

Según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, la campaña que este año se basa en algo que surgió en los medios de comunicación y que saltó a las redes sociales al viralizarse el fragmento de este programa en el que el joven afirmaba que Castelló no era una ciudad referente y que Castellón es otra cosa. De ahí que este eslogan haya sido el elegido pero transformado y dirigido a apelar al orgullo de ser y sentirse de Castelló.

"Ese orgullo colectivo y esa confianza en el atractivo turístico de nuestra ciudad es el punto de partida de la programación que hoy presentamos en Fitur", ha detallado Miralles. "Porque Castellón es diferente, cuenta con un espacio propio, dentro del turismo nacional e internacional. Y desde esa convicción nace nuestro relato turístico, nuestro storytelling", ha continuado la edila.

Carrasco y Miralles en la presentación de la campaña. / Mediterráneo

"Castellón es otra cosa no es solo un lema, es una declaración de intenciones. Es la expresión de una ciudad que apuesta por un turismo sostenible, diversificado y de calidad, basado en la colaboración público-privada y en la puesta en valor de nuestros muchos y variados recursos turísticos", ha finalizado.

En el vídeo de esta campaña se puede ver a una pareja que recrea en un restaurante de Castelló la escena de First Dates y que lleva a la chica a visitar y recorrer Castelló, dejando patente que le gusta la ciudad.