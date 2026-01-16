Guía para ver el correfoc en el Grau este sábado y el desfile de Sant Antoni en Castelló el domingo

Vuelve una de las festividades más queridas por los castellonenses, Sant Antoni del Porquet, y se multiplican las actividades tanto en el Grau y en Castelló, como es tradición.

Mediterráneo te cuenta dónde estará la acción este fin de semana, si las condiciones meteorológicas respetan, con esta guia.

Sábado, 17 de enero

En el Grau se celebra este sábado, 17 de enero, la XVII Trobada de Bestiari Domèstic, organizada por Botafocs y por los Scouts Sant Pere. Allí se celebrará el habitual correfoc, pero esto no será lo único que se podrá ver, ya que la agenda viene cargada en el distrito marítimo.

Un correfoc en la provincia de Castellón en una imagen de archivo. / Kmy Ros

A las 17.00 horas , para arrancar la tarde, tendrá lugar la "plantada del bestiari domèstic", en la plaza del Casal Jove.

A las 18.00 horas habrá actuaciones musicales, con un especial de remember de música en valenciano. Participarán los grupos Moshdown y Escuadrón de Medianoche.

A las 19.00 horas será el turno de la representación cantada de la "Vida i miracles de sant Antoni", a cargo de Botafocs y con un guion adaptado. También se celebrará en la plaza del Casal Jove.

A las 20.00 horas llegará el esperado correfoc, con los dimonis de Botafocs. El itinerario que recorrerán será por la avenida del Puerto, Almirall Cervera, Monturiol, Churruca, Analejas, Gravina y paseo Elcano. Todo ello para llegar a la plaza de la Virgen del Carmen, donde será la clausura. Está previsto que el espectáculo termine a las 21.00 horas con un cierre pirotécnico.

A las 20.15, mientras tanto, habrá bendición de animales y reparto de rollets. Esta bendición se realizará en el patio de la Iglesia de San Pedro y la organiza el Grup Scout Sant Pere.

Domingo, 18 de enero

A las 11.00 horas y ya en Castelló, este año el desfile de Sant Antoni del Porquet llega con la novedad del cambio de itinerario. El desfile comenzará el Camí La Plana a la altura del IES la Plana y continuará por la plaza Teodoro Izquierdo, calle San Roque, calle San Félix, calle San Luís, Plaza María Agustina y avenida Capuchinos, para finalizar de nuevo en el Camí la Plana. Será pues un recorrido en forma de circuito. El motivo de este cambio con respecto a ediciones anteriores "es mejorar el bienestar animal, evitando tramos de pavimento que podían resultar incómodos para algunos de los animales participantes”, ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Rollos de Sant Antoni el año pasado en Castelló. / Kmy Ros