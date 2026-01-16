La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso

La emblemática nave que durante años albergó a Monfort Hogar en la avenida Valencia de Castelló inicia una nueva etapa. El espacio, situado en uno de los accesos con mayor tránsito de la ciudad, reabrirá sus puertas este sábado 17 de enero reconvertido en un centro de ocio y entretenimiento dirigido a todos los públicos.

El nuevo proyecto se instala en el mismo emplazamiento donde hasta 2024 desarrolló su actividad Monfort Hogar, poniendo fin a una larga trayectoria comercial profundamente ligada a la historia de la ciudad. Ahora, el inmueble cambia de uso para acoger Air Jump, una propuesta centrada en el disfrute y el tiempo libre, con instalaciones como bolera, toboganes, camas elásticas, zona de escalada y otros servicios pensados para familias, jóvenes y grupos.

Destacar que la nave, de grandes dimensiones, contará también otra empresa en principio dedicada a suministros de electricidad, aunque en este caso todavía no ha abierto sus puertas.

Imagen de la nave que inaugura este sábado un nuevo uso. / KMY ROS

La apertura supone un giro significativo para el espacio que albergaba una firma que durante décadas estuvo asociado al comercio tradicional. Almacenes Monfort, como era conocida la marca entre los castellonenses, nació a mediados del siglo XX en la capital de la Plana. La familia Monfort, muy vinculada al sector comercial, inició su andadura con un negocio textil —Monfort Hermanos— ubicado en los bajos del entonces hotel Suizo, en la Puerta del Sol, donde hoy se sitúan las oficinas de Cajamar.

Posteriormente, el establecimiento se trasladó a la calle Alloza bajo el nombre de Almacenes Monfort. En 2005, el negocio se reorientó hacia una tienda multimarca denominada Link, que cerró tres años después. En 2009, el espacio volvió a abrir como Monfort Hogar, esta vez gestionado por los propios trabajadores. Tras 75 años de historia desde aquella primera tienda en la Puerta del Sol, Castelló se despedía definitivamente de Monfort con el cierre del establecimiento en la avenida de Valencia.