Sigue la polémica de los 'minipisos'. El PSPV de Castelló exige a Carrasco que ponga freno

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha vuelto a exigir a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, que “ponga freno de una vez a los bajos comerciales que se están transformando en viviendas en nuestra ciudad, porque es necesario impedir que se conviertan en casas inhabitables”, después de que esta semana este diario se hiciera eco de la denuncia de unos vecinos del Raval Universitari que ponían de manifiesto su malestar por la construcción de minipisos en un bajo comercial de su edificio.

El portavoz adjunto socialista, José Luis López, recuerda que “hace meses que denunciamos su proliferación en la ciudad pero el gobierno municipal de PP-Vox lo único que hace es mirar para otro lado pese a las denuncias vecinales que vemos constantemente en los medios de comunicación”.

Castelló es en la actualidad una de las ciudades españolas donde más ha subido el precio de la vivienda en alquiler, lo que está provocando que “se estén ofertando bajos comerciales para infraviviendas” por lo que los socialistas insisten en que el Ayuntamiento "actúe sin demora y exija que estos bajos cumplan con la normativa legal para impedir que se conviertan en zulos”.

"Una vivienda digna"

La dificultad para poder acceder a una vivienda digna, tanto alquilada como en propiedad, afecta en la actualidad tanto a las personas jóvenes que quieren emanciparse como a las familias, “pero parece que no es una prioridad para el Partido Popular en el ayuntamiento y en la Generalitat”.

En el pasado Debate del Estado de la Ciudad, celebrado el 18 de septiembre, desde el Partido Socialista se propuso un pacto entre todas las fuerzas políticas para “situar de forma real el derecho a una vivienda digna en el centro de las políticas públicas del consistorio”, dejando atrás dos años “de falsas promesas en un tema que ha de ser una causa común”.

La propuesta “ha sido ignorada por Begoña Carrasco, pero de nuevo le planteamos la necesidad de ir todos de la mano en un tema esencial para la ciudadanía. El plan, registrado de forma oficial por el PSPV hace casi cuatro meses, recoge siete ejes prioritarios: aplicar de forma efectiva la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención a la declaración de zonas tensionadas; crear una mesa municipal de trabajo; activar un plan municipal de ayudas al alquiler social, destinado a personas jóvenes, familias monoparentales y monomarentales, a personas mayores con bajos ingresos y a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad habitacional; fomentar el alquiler asequible de viviendas vacías con incentivos a pequeños propietarios; priorizar la promoción de vivienda pública de alquiler asequible; crear un parque municipal de viviendas de alquiler asequible y, finalmente, acordar la suspensión temporal de nuevas licencias de uso turístico hasta que se consensúe y apruebe un modelo municipal de alojamiento turístico”.