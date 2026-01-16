El PSOE y Compromís se alían en el Ayuntamiento de Castelló por la igualdad. Esta es la acción que han llevado a cabo

Los grupos municipales del PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Castelló han solicitado por escrito una reunión con la alcaldesa, Begoña Carrasco, para reclamarle que incluya en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades las medidas propuestas por la Coordinadora Feminista de Castelló que, a fecha de hoy, “no han recibido respuesta alguna por parte del gobierno local”. Así lo han afirmado los portavoces de ambas formaciones políticas, la socialista Patricia Puerta y el valencianista Ignasi Garcia.

La petición, firmada por los dos representantes, se sustenta en “la necesidad de garantizar un Plan de Igualdad riguroso, actualizado y adaptado a la realidad social actual, incorporando la perspectiva y las aportaciones del movimiento feminista organizado de la ciudad”. En el escrito de PSPV y Compromís se considera necesario convocar una reunión con el objetivo de analizar los puntos propuestos por la Coordinadora Feminista, valorar su incorporación antes de la aprobación definitiva del plan y garantizar un proceso de diálogo efectivo con estas organizaciones, reforzando la participación social y la calidad democrática de las políticas públicas de igualdad.

"Sociedad más igualitaria"

La Coordinadora, con fecha 14 de enero, ha remitido una carta a la alcaldesa de Castelló en la que recuerda que elaboraron una serie de alegaciones, para su incorporación al borrador del plan que consideran fundamentales para hacer frente a la lucha contra la violencia machista y a favor de construir una sociedad mas igualitaria. Propuestas todas ellas “que han recibido el silencio por parte de Begoña Carrasco”, lamentan los portavoces de las dos fuerzas progresistas del ayuntamiento.

Entre otros aspectos, las alegaciones de la Coordinadora Feminista contemplan un total de 13 medidas distribuidas en diferentes áreas, como la creación de una plaza de especialización psicológica y experiencia en violencia de género u ofrecer talleres grupales para la detección e identificación de la violencia psicológica.

En el ámbito de la violencia vicaria, se apuesta por impulsar la formación al personal de los centros educativos de infantil, primaria y secundaria o crear un servicio de Policía Local, atendido por personal formado, para facilitar la denuncia en los casos de violencia de las y los menores.

Otras propuestas, no recogidas en el borrador inicial del Plan de Igualdad, es impartir talleres en los centros educativos sobre ciberacoso, violaciones de privacidad y explotación sexual ‘online’, promover un ocio educativo inclusivo, realizar talleres anuales de coeducación afectivo-sexual basados en el fomento de relaciones igualitarias y, por supuesto, la creación de la Casa de la Dona como espacio intergeneracional de participación de las mujeres.