El Ayuntamiento de Castelló colaborará con el evento cerámico 'Time of Spain'

El Ayuntamiento de Castelló apoyará el evento cerámico Time of Spain que nace de la colaboración entre la patronal de este sector, ASCER, en coordinación con las empresas azulejeras, bajo el sello d ela marca Tile of Spain, para que esta cita sea un éxito desde el principio, según ha afirmado este sábado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la reunión que ha mantendio esta semana con el presidente de ASCER, Ismael García Peris, su secretario general, Alberto Echavarría, además de la responsable de Comunicación de la asociación, Eva Pedrajas.

Durante el encuentro, la primera edila ha trasladado el respaldo municipal "a un sector que es vital para Castellón porque la cerámica está en el ADN de nuestra ciudad, en su historia, y es una industria clave para el empleo, la generación de riqueza y el bienestar de miles de familias castellonenses que dependen de ella”.

Carrasco ha sido firme a la hora de mostrar la adhesión de la capital de la Plana “a un proyecto que debe de continuar prestigiando el nombre de Castellón y nuestra industria más importante a nivel internacional como es este nuevo “Time of Spain”. Ejerciendo un liderazgo mundial como lo estaba haciendo hasta ahora. Porque es la hora de la cerámica española, que es lo mismo que decir cerámica castellonense y porque Castellón es cerámica”.

Para la alcaldesa de Castellón “con ‘Time of Spain’ se abren nuevas oportunidades, nuevos horizontes para el futuro del sector cerámico que vive en estos momentos una coyuntura compleja. Un sector que mira al futuro con retos como la descarbonización y la transformación energética, donde nuestra industria es también referente”.

Nueva publicación sobre usos cerámicos

Por otro lado, el presidente de ASCER ha presentado a la alcaldesa la nueva entrega de la publicación Ceramic. The outer layer of architecture que ha contado con el apoyo de la Diputación de Castellón, es una publicación especializada en la que se recogen cerca de 50 proyectos destacados de arquitectura e interiorismo realizados con cerámica de empresas asociadas a ASCER.

En este se muestra cómo la cerámica se integra de forma natural en la arquitectura contemporánea, la rehabilitación, el espacio público y los nuevos lenguajes constructivos.

La primera edila ha hecho hincapié de nuevo en que “desde el Ayuntamiento incluimos el uso de la cerámica dentro de los pliegos técnicos de las obras que se realizan en nuestra ciudad, porque queremos apoyar a nuestras empresas cerámicas, y queremos convertir el entorno urbano de nuestra ciudad en un verdadero City-lab con las últimas aplicaciones y tendencias para embellecer calles, plazas y edificios, para mejorar el día a día de nuestros vecinos gracias a la funcionalidad de los pavimentos y revestimientos cerámicos, convirtiendo la ciudad en un verdadero escaparate para nuestra industria”.