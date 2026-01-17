Castelló celebra este domingo la festividad de Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo. Los actos

Castelló celebrará este domingo la festividad de Sant Antoni por el centro de la ciudad si el tiempo lo permite ya que la previsión de lluvia a la hora del desfile, entre un 20 y un 65% según AEMET, que comenzará a las 11.00 horas podría empañar el gran día de la bendición de los animales. En el caso de fuertes precipitaciones, cabría la posibilidad de celebrarse en Refeyme, bajo techo, o suspenderse debido al peligro de resbalar que podría suponer para, por ejemplo, los caballos.

No obstante, en estos momentos el acto, organizado por la Junta de Festes, sigue adelante y el recorrido comenzará en el Camí La Plana junto al IES La Plana y seguirá por el centro.

Recorrido con motivo de la festividad de Sant Antoni en Castelló, este domingo. / Mediterráneo

Junto a la capilla de la Sangre tendrá lugar la bendición y al finalizar el acto se repartirán 1.500 cintas y 1.200 rollos. Las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, junto a las damas de la ciudad, participarán en el evento, además de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma.

Este sábado, en el Grau y en San Agustín y San Marcos, entre otros barrios

Por otra parte, en la tarde de este sábado tienen lugar las celebraciones en el Grau y en el grupo San Agustín y San Marcos, entre otros barrios en algunos casos deslucidos por la lluvia de esta mañana, después de que el tiempo haya mejorado.

En cuanto al distrito marítimo, Botafocs ha organizado la plantà del bestiari domèstic, actuaciones musicales, la representación de la Vida i Miracles de Sant Antoni, bailes y el correfoc. La bendición de los animales y el reparto de rollos organizados por el Grupo Scout Sant Pere será en la iglesia de Sant Pere y al final se encenderá la tradicional hoguera y tendrá lugar un remate pirotécnico.