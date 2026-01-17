Fiestas fundacionales
Las cifras del gran desfile de Moros d'Alqueria de Castelló en Magdalena: 18 escuadras, 16 bandas de música y 1.900 participantes
El acto será el 14 de marzo y comenzará después de la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó
Una de las novedades de las fiestas de la Magdalena de 2026 será el gran desfile organizado por los Moros d'Alqueria con motivo de su 50 aniversario y que tendrá lugar el sábado 14 de marzo a última hora de la tarde, después de la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó.
Los miembros de la entidad desfilarán por el centro de la ciudad en un recorrido en el que participarán un total de 1.900 personas que formarán parte de 18 escuadras y 16 bandas de música y que saldrá de la calle Sanahuja para discurrir por la plaza María Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi, plaza de la Paz, Gasset, Puerta del Sol y la calle Enmedio hasta llegar a las Cuatro Esquinas.
Según ha explicado el presidente de los Moros d'Alqueria al periódico Mediterráneo, Toño Font, en este gran desfile se diferenciarán ocho partes que serán representadas por distintas escuadras, por lo que se repartirá al inicio del mismo un folleto explicativo con una pequeña reseña donde se explicará esta representación. También habrá un QR que conducirá a videos explicativos de máximo tres minutos de duración. Así, esta ocho partes darán a conocer los ocho periodos en los que los musulmanes habitaron esta zona, del año 711 al 1236 y serán: Al Andalus: Tariq ibn Ziyad; Califato de Damasco; Califato de Córdoba; Primeras Taifas: El Cid; Almorávides; Segundas Taifas: Muhammad ibn Mardanish, el Rey Lobo; Almohades y Terceras Taifas: Zayyan ibn Mardanish.
"El objetivo de este desfile es que tenga un contenido histórico y didáctico"
"El objetivo es que tenga un contenido histórico y didáctico", ha destacado Font, quien ha detallado que participarán escuadras de Peñíscola, Vila-joiosa, Villena, Ontinyent, Alcoi, Muro d'Alcoi, Cocentaina, el Grau de Castelló y los Moros d'Alqueria. Este año, y con motivo de esta efeméride, los castellonenses podrán disfrutar de cuatro escuadras (cada una está formada por entre 12 y 14 personas) de hombres de Moros d'Alqueria (que estrenarán vistosos trajes) y también habrá otras cuatro formadas por familiares mujeres de los anteriores. A estas escuadras se sumarán varias carrozas, el boato y ballets que harán que este acto tenga una duración de algo más de hora y media por el centro de la ciudad.
Font confía en que este acto tenga una gran aceptación entre los castellonenses e invita a los vecinos y visitantes a disfrutar de este recorrido repleto de música, bailes, historia y tradición.
Por otra parte, los Moros d'Alqueria también participarán en la parte histórica del Pregó como ya es habitual todos los años, el primer sábado de las fiestas de la Magdalena y que este año tendrá lugar el 7 de marzo.
