Compromís alerta: "La congelación de subvenciones del PP obliga a recortar servicios a entidades sociales en Castelló"

El concejal de Compromís per Castelló en el Ayuntamiento de la capital de la Plana Pau Sancho ha denunciado este sábado que "la congelación de subvenciones del PP obliga a recortar servicios a entidades sociales" de la capital de la Plana. Así lo ha afirmado tras la reunión que ha mantenido con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMCS) para conocer la situación de sus servicios y recursos. La coalición valencianista advierte de que la congelación de las subvenciones municipales durante los últimos tres años, junto con la limitación impuesta por el gobierno de Begoña Carrasco para que las entidades solo puedan optar a un máximo de dos subvenciones municipales, está teniendo consecuencias directas en las entidades de la ciudad.

Sancho ha señalado que la decisión del Partido Popular “ha provocado una caída importante de los ingresos de asociaciones como la de Esclerosis Múltiple”, y ha alertado que “esta asfixia económica está obligando a las entidades a recortar servicios que son esenciales para las personas usuarias”.

En este sentido, el grupo municipal de Compromís ha asegurado que, tal y como viene haciendo desde los presupuestos de 2024, continuará presentando enmiendas y exigiendo que se actualicen las subvenciones municipales, así como que el Ayuntamiento habilite mecanismos para que las entidades que realizan trabajo social no se vean afectadas por la limitación de presentarse únicamente a dos subvenciones por concurrencia competitiva. “Las asociaciones no pueden asumir más recortes si queremos garantizar una atención digna a las personas”, ha concluido Sancho.