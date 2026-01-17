Un año más, los vecinos del grupo San Agustín y San Marcos de Castelló festejan este sábado, 17 de enero día de Sant Antoni, la festividad en honor al patrón de los animales. La celebración ha comenzado con la celebración de una misa donde se han nombrado a los cuatro clavarios de la fiesta y ese cargo ha recaído este año en el edil y teniente de alcalde del distrito Norte, Juan Carlos Redondo; el directo de COPE Castellón, Raúl Puchol; el Restaurante Barrull y en David Sotos, pregonero infantil 2025.

El grupo San Agustín y San Marcos de Castelló festeja a Sant Antoni con una misa, música, procesión y 'correfocs' / Toni Losas / Toni Losas

Luego se ha procedio a la realizar la procesión y la tradicional bendición de los animales en el centro Joaquín Amorós para, seguidamente, participar en el correfoc que ha recorrido el barrio y ha sido a cargo de la Asociación Cultural Dimonis de la Plana.

Al finalizar la tarde, es el reparto de rollos, cacaos, moscatel y figues albardaes para dar paso a una actuación musical, esta noche.