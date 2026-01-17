¿Qué hacen un haca, nueve gallinas y un 'porquet' en el Grau de Castelló por Sant Antoni?

El Grau rinde este sábado homenaje a Sant Antoni con motivo de su festividad con fuego, desfiles y la tradicional bendición de los animales.

Las figuras del bestiari domèstic han sido protagonistas en el distrito marítimo y el momento principal es el encendido de las hogueras con decenas de vecinos.

Un haca, nueve gallinas y un 'porquet' en el Grau por Sant Antoni / Toni Losas / Toni Losas

Debido al riesgo de precipitaciones, tanto la plantà del bestiari como las actuaciones musicales, la representación cantada de la Vida i Miracles de Sant Antoni, los bailes y la entrega de recuerdos así como el sorteo del porquet (con certificación sanitaria) han tenido lugar en el interior del Casal Jove y no en la plaza de este edificio tal y como estaba previsto en un principio por la organización. Además, y a causa del mal tiempo, no han participado las figuras de València ni la Tortuga del Vendrell pero sí l’Haca Traca Almalafa de Castelló y nueve gallinas, gallos y pollitos d’Esparraguera. Además, este año y como novedad, han acudido a la cita con el patrón de los animales más grupos de música como MoshDown como principal atractivo y una mejor escenografía e iluminación en la representación teatral sobre Sant Antoni.

La hoguera

El correfoc ha tenido un gran éxito entre los castellonenses en su recorrido por el centro del Grau y tras este, la organización ha prendido la hoguera en la plaza Virgen del Carmen. Un remate pirotécnico pondrá punto y final, un año más, a esta celebración en la que los verdaderos protagonistas son los vecinos de cuatro patas.

Y son precisamente los animales los que se sitúan en primera fila, junto a sus propietarios, en la bendición que ha organizado el grupo Scout Sant Pere en el patio del la iglesia dedicada al santo marinero. Los asistentes a este acto también han participado en el reparto de coquetes como es habitual durante las fiestas y fueron 1.500 personas las que se han inscrito en la popular torrà del Grau, según la teniente de alcalde, Ester Giner.