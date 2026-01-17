Fiestas
¿Qué hacen un haca, nueve gallinas y un 'porquet' en el Grau de Castelló por Sant Antoni?
Pese a la lluvia que ha caído por la mañana sobre Castelló, el Grau ha vivido la festividad en honor a Sant Antoni. Fuego, bailes y la bendición de los animales son los actos más emblemáticos de esta tradicional jornada en la que los vecinos ‘de cuatro patas’ han sido los verdaderos protagonistas
El Grau rinde este sábado homenaje a Sant Antoni con motivo de su festividad con fuego, desfiles y la tradicional bendición de los animales.
Las figuras del bestiari domèstic han sido protagonistas en el distrito marítimo y el momento principal es el encendido de las hogueras con decenas de vecinos.
Debido al riesgo de precipitaciones, tanto la plantà del bestiari como las actuaciones musicales, la representación cantada de la Vida i Miracles de Sant Antoni, los bailes y la entrega de recuerdos así como el sorteo del porquet (con certificación sanitaria) han tenido lugar en el interior del Casal Jove y no en la plaza de este edificio tal y como estaba previsto en un principio por la organización. Además, y a causa del mal tiempo, no han participado las figuras de València ni la Tortuga del Vendrell pero sí l’Haca Traca Almalafa de Castelló y nueve gallinas, gallos y pollitos d’Esparraguera. Además, este año y como novedad, han acudido a la cita con el patrón de los animales más grupos de música como MoshDown como principal atractivo y una mejor escenografía e iluminación en la representación teatral sobre Sant Antoni.
La hoguera
El correfoc ha tenido un gran éxito entre los castellonenses en su recorrido por el centro del Grau y tras este, la organización ha prendido la hoguera en la plaza Virgen del Carmen. Un remate pirotécnico pondrá punto y final, un año más, a esta celebración en la que los verdaderos protagonistas son los vecinos de cuatro patas.
Y son precisamente los animales los que se sitúan en primera fila, junto a sus propietarios, en la bendición que ha organizado el grupo Scout Sant Pere en el patio del la iglesia dedicada al santo marinero. Los asistentes a este acto también han participado en el reparto de coquetes como es habitual durante las fiestas y fueron 1.500 personas las que se han inscrito en la popular torrà del Grau, según la teniente de alcalde, Ester Giner.
