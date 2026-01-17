Tradición
José Luis Domínguez, XXVIII Guillem de Mont-Rodó de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta
El urólogo representa este año al que fuera tutor del rey Jaume I, una distinción que otorga la Milicia Templaria de la entidad castellonense que este año cumple su 75 aniversario
El facultativo especialista en urología oncológica en el IVO y delegado de la Asociación Epañola de Urología en el Consejo Europeo de oncología, José Luis Domínguez, ha sido nombrado oficialmente este sábado XXVIII Guillem de Mont-Rodó de la Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en un acto que se celebra en el hotel Luz y que cuenta con la asistencia de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos, y de las dones de companya.
Domínguez representa este año al que fuera tutor del rey Jaume I y toma el relevo del edil Juan Carlos Redondo, quien también ha asistido a esta cena de gala además del Cabildo, representantes de las diversas secciones de la Germandat e invitados del ámbito festivo, cultural y político entre los que destacan el teniente de alcalde Vicente Sales, los ediles Alberto Vidal, Noelia Selma y Pilar Escuder, así como el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, y la reina de las fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz.
Tras las palabras de Sales, ha tomado la palabra el Maestre de la Milicia Templaria, Matías Ibáñez, Redondo y el nuevo representante, José Luis Domínguez. Ha cerrado el acto el prohom de la Germandat, Héctor Prades, antes de concluir la ceremonia con la invocación a los santos patronos de la Germandat por parte de Na Violant 2026 y el tradicional Fadrell. Un baile cerrará el evento social.
