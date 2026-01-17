El facultativo especialista en urología oncológica en el IVO y delegado de la Asociación Epañola de Urología en el Consejo Europeo de oncología, José Luis Domínguez, ha sido nombrado oficialmente este sábado XXVIII Guillem de Mont-Rodó de la Milicia Templaria de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta en un acto que se celebra en el hotel Luz y que cuenta con la asistencia de Na Violant d'Hongria 2026, Victoria Arcos, y de las dones de companya.

Domínguez representa este año al que fuera tutor del rey Jaume I y toma el relevo del edil Juan Carlos Redondo, quien también ha asistido a esta cena de gala además del Cabildo, representantes de las diversas secciones de la Germandat e invitados del ámbito festivo, cultural y político entre los que destacan el teniente de alcalde Vicente Sales, los ediles Alberto Vidal, Noelia Selma y Pilar Escuder, así como el presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, y la reina de las fiestas de Castelló 2026, Clara Sanz.

José Luis Domínguez, XXVIII Guillem de Mont-Rodó de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta / KMY ROS

Tras las palabras de Sales, ha tomado la palabra el Maestre de la Milicia Templaria, Matías Ibáñez, Redondo y el nuevo representante, José Luis Domínguez. Ha cerrado el acto el prohom de la Germandat, Héctor Prades, antes de concluir la ceremonia con la invocación a los santos patronos de la Germandat por parte de Na Violant 2026 y el tradicional Fadrell. Un baile cerrará el evento social.