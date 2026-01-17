Los locales de diversión y entretenimiento proliferan en Castelló. ¿Dónde están?

Cada vez son más los locales de diversión y entretenimiento que oferta Castelló y a la que se sumará en las próximas semanas un nuevo espacio en el parque comercial y de ocio Estepark --Vértigo Bowling Park-- que contará con bolera, juegos de realidad virtual y máquinas recreativas para todas las edades pero destinado de forma especial a adolescentes, y otro que abrirá este sábado en la antigua nave de Almacenes Monfort en la avenida de Valencia y que tenrá también una bolera además de toboganes, camas elásticas, zona de escalada y otros servicios dirigidos a familias, jóvenes y grupos, tal y como ha avanzado este viernes el periódico Mediterráneo.

Son actividades de ocio para niños y adolescentes fundamentalmente donde los empresarios han encontrado un filón en la capital de la Plana ya que cada vez son más los vecinos que apuestan por estas iniciativas. De esta forma, los castellonenses pueden disfrutar de este tipo de ocio en Estepark donde, según fuentes de este parque comercial y de ocio, ya hay abierto un espacio con tirolina y aventura para niños a partir de 5 años y otros espacios para más pequeños, junto a The Jumper para realizar saltos, O Cine Premium, karts eléctricos en la plaza central y otas actividades de dinamización. También hay otros espacios que apuestan por los juegos virtuales que se han puesto de moda y que se llenan cada fin de semana de forma especial con la presencia de vecinos pero también de castellonenses que llegan desde otras localidades de la provincia. Un ejemplo de estos es el local que se ubica en el centro comercial La Salera que ofrece una sala de recreativos y espacios de ocio, también dirigidos fundamentalmente al público joven.

¿Y el 'escape room'?

Por otra parte, y según fuentes del sector de los escape room, tan de moda hace unos años, estos espacios de diversión siguen en la ciudad pero en menor medida. Castelló tuvo su primera instalación de estas características en el año 20218 y tras un boom de más de un año el interés fue disminuyendo en favor de otro tipo de actividad más dinámica que han motivado la apertura de más servicios de este tipo como los dos macrolocales que se abren en la ciudad (en Estepark y en la avenida de Valencia).