La nueva zona de esparcimiento canino del PAU Sensal de Castelló toma forma y se abrirá en esta fecha

El nuevo espacio de esparcimiento canino que el Ayuntamiento de Castelló tiene previsto abrir en el terreno del PAU Sensal junto a dos colegios y entre el paseo Río Nilo y la avenida Chatellerault entrará en servicio antes de las fiestas de la Magdalena, según han confirmado fuentes municipales al periódico Mediterráneo. La próxima construcción de viviendas de protección pública en la calle Río Llobregat ha obligado al consistorio a buscar un nuevo emplazamiento del pipican en la misma zona con el fin de que los usuarios no tuvieran que desplazarse demasiado lejos del actual solar que ha tenido que ser reabierto tras las quejas de los vecinos cuando se clausuró, antes de las fiestas de Navidad tal y como recogió este diario.

Dos vecinas pasean con sus perros junto a la futura zona de esparcimiento canino del PAU Sensal de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El consistorio ya ha recibido varias ofertas para adecuar el nuevo terreno y el proyecto se adjudicará en breve. Por el momento, y debido a que el municipio había recibido quejas vecinales por el estado que presentaba el nuevo emplazamiento que se abrirá a los canes próximamente, el Ayuntamiento ha aprovechado para limpiar y eliminar las hierbas en este entorno y esta semana han entrado las máquinas con el fin de adecentarlo. De esta forma, ya estará más preparado para su adecuación como pipican.

Todos los servicios

Una vez el Ayuntamiento de Castelló dé el visto bueno al comienzo de los trabajos, la firma elegida comenzará la obra que tendrá un plazo de unas dos o tres semanas. Este espacio contará con todos los servicios de los que disponen el resto de zonas de esparcimiento canino de la ciudad como son árboles, fuente, sombras o bancos. En cuanto se abra este nuevo espacio se cerrará el que está ubicado en la calle Río Llobregat, por lo que los usuarios no se quedarán sin servicio en ningún momento, han afirmado las mismas fuentes.

También en este pipican de Sensal vallado --en sus inmediaciones ya se abrió uno hace alrededor de una década en plena zona verde-- se impondrán las normas por las que se rige su uso y que el Ayuntamiento aprobó para garantizar el buen uso de estas instalaciones y la convivencia en las mismas. Estas son, principalmente, mantener a los perros controlados, recoger deposiciones y limpiar orines, garantizar el respeto mutuo entre usuarios y vigilar a las mascotas para no molestar a otros dentro de este terreno donde los perros tienen libertad de movimientos y en los que está prohibida la entrada de comida.

Hay que recordar que otra obra, la de la residencia de mayores en la calle Onda, también motivó el traslado de un pipican a un terreno muy cercano que tuvo que ser adecuado por parte de las brigadas municipales.