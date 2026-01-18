Los animales celebran 'su' día con Sant Antoni en Castelló

Decenas de caballos, perros, gatos y aves, entre otras mascotas, han participado este domingo en el multitudinario desfile por el centro de Castelló para celebrar la festividad de su patrón, Sant Antoni, y recibir la bendición junto a la capilla de La Sangre.

El recorrido, organizado por la Junta de Festes y el Patronato Municipal de Fiestas, ha comenzado en el camino de la Plana encabezado por las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, junto a la alcaldesa y otros concejales de la corporación municipal y a los que han seguido los vecinos con sus animales. En primer lugar, los carros y los caballos a continuación el resto de participantes, muchos de ellos perros. Este año, como principal novedad se ha producido una variación en el desfile ya que ha discurrido por otras calles el centro de Castelló con el fin de mejorar el bienestar animal, evitando tramos de pavimento que podían resultar incómodos para algunos de los animales participantes.

Gabriel Utiel

Uno de los momentos más especiales ha sido la llegada de la comitiva a la plaza María Agustina donde se ha otorgado la tradicional bendición por parte del sacerdote y a continuación han proseguido, de nuevo, hasta el entorno del IES La Plana.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien este sábado también ha participado en la bendición y el reparto de coquetes que ha tenido lugar en el Grau, ha querido agradecer la participación de los castellonenses en la que es «una de las tradiciones más consolidadas de la ciudad, que marca el inicio del ciclo festero tras la Navidad». «Una demostración de lo viva que está la tradición, gracias a la participación ciudadana y al respeto por los animales», ha afirmado la primera edila.

Perros participantes en el desfile, junto a sus propietarios, este domingo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Al finalizar el recorrido, los asistentes han recibido la cinta conmemorativa de Sant Antoni, de las que se han repartido alrededor de 1.500 unidades y los rotllets.

Pese a que desde la organización se temía que la lluvia pudiera deslucir este acto tan esperado por los castellonenses, el buen tiempo ha propiciado que el evento resultara un éxito de participación debido a la multitudinaria presencia de animales.

Una castellonense junto a su periquito. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Hay que recordar que Castelló ha vivido este fin de semana intenso en cuanto a las celebraciones de Sant Antoni se refiere. Si bien la lluvia de la mañana motivó la suspensión de actos en algunas zonas periféricas, por la tarde la fiesta tuvo lugar en el grupo San Agustín y San Marcos además de en el Grau. En ambos lugares el fuego y el encendido de la hoguera fueron protagonistas.

En el distrito marítimo, Botafocs fue el encargado de ejecutar la ya conocida plantà del bestiari, tal y como publicó ayer este diario. Sin embargo, y pese a que hubo algunas figuras que no pudieron llegar al Grau por las precipitaciones en sus respectivas localidades, los castellonenses pudieron disfrutar de l’Haca Traca Almalafa de Castelló y de las gallinas, gallos y pollitos.