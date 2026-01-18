Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?

El Ayuntamiento de Castelló activará el próximo martes 20 de enero una nueva funcionalidad en la tarjeta ciudadana que permitirá el registro de visitas a los ecoparques, tanto al fijo como a los móviles, para los descuentos en la tasa de la basura del 2027.

El plástico, del que el consistorio ya ha emitido 17.000 ejemplares, cumplirá las mismas funciones que cubre la presentación del DNI en la actualidad y la emisión del justificante. De esta forma, el vecino que disponga de la tarjeta, tanto física como virtual, podrá ir hasta estos lugares de recogida de enseres para reciclar, presentarla y de forma automática el operario le registrará la visita en la cartulina. No obstante, quien prefiera acudir con su DNI o no disponga de esta tarjeta ciudadana, también podrá hacerlo ya que convivirán los dos sistemas sin problema y también se le contabilizará el depósito del residuo de cara a bajar el recibo del año que viene.

El concejal de Modernización, Paco Cabañero, entrega una tarjeta ciudadana a una usuaria en Castelló. / Mediterráneo

En cuanto a los descuentos, el Ayuntamiento de Castelló sigue con la rebaja establecida a través de este sistema y con vistas al 2027: hasta seis visitas a los ecoparques recibirán un descuento del 30% y a partir de siete, se suprimirá el 50% de este impuesto que en 2025 ha doblado su cantidad.

Además, los vecinos también podrán abaratar la tasa reciclando en los contenedores inteligentes que se pondrán en marcha a finales de este año y a los que podrán acceder con la tarjeta ciudadana. El uso de este recipiente premiará a quien más recicle, introduciendo así un sistema de bonificaciones que incentiva el comportamiento responsable, que es lo que pretende el actual equipo de gobierno.

Hay que recordar, con respecto a los inquilinos, el consistorio amplía el plazo hasta el 1 de marzo para acreditar sus visitas al ecoparque, siendo válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del 2025 y hasta el 1 de marzo de 2026, de cara al pago de la tasa de la basura de este año.

Imagen del ecoparque móvil de la plaza Primer Molí de Castelló. / Mediterráneo

Las preguntas más frecuentes

¿CÓMO OBTENER LA TARJETA CIUDADANA? La tarjeta ciudadana se puede solicitar bien presencialmente u ‘online’. Sin cita previa de lunes a viernes de 9.00 a 11.00 horas en la oficina de tarjeta ciudadana ubicada en la plaza Mayor o con cita previa de lunes a viernes de 11.00 a 13.30 horas en la misma oficina. La solicitud virtual se puede realizar en cualquier momento del día a través de la web tarjetaciudadana.castello.es o la APP disponible en la APP Store o Play Store. Para pedir cita previa se debe acceder a citaprevia.castello.es.

¿CUÁLES SON SUS USOS? Las utilidades de este ‘plástico’ son varias como el Bicicas y las bibliotecas. Ahora, a partir del día 20 de enero, se suma una nueva función para registrar las visitas a los ecoparques.

¿CUÁL ES EL COSTE? La tarjeta ciudadana es gratuita pero los servicios que se pueden usar con ella pueden tener un coste como, por ejemplo, el uso de Bono 10 o Bono 30 del transporte público. Cualquier otro bono de bus debe solicitarse en citaprevia.castello.es.

¿QUÉ TIPOS DE TARJETA EXISTEN? El Ayuntamiento de Castelló pone en manos de la ciudadanía esta tarjeta en dos modalidades: en formato físico y en formato virtual (APP). Esta cartulina tiene un carácter personal e intransferible y solamente podrá ser utilizada por el titular de la misma.

¿DÓNDE RECOGERLA? Se recogerá en la oficina de tarjeta ciudadana en la plaza Mayor de Castelló y en cualquiera de sus modalidades, tanto física como virtual, se requiere la presentación de la verificación de la identidad y la firma del contrato.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? Pueden pedirla todas las personas empadronadas en Castelló.

¿QUÉ HAGO EN CASO DE PÉRDIDA, ROBO O DETERIORO? Es necesario abrir una incidencia a través de la APP o de la web o acudir, sin cita previa, a alguna de las oficinas de atención ciudadana de Castelló para comunicarlo.