Compromís reclama mantener y ampliar los contratos reservados a empresas de inclusión social en Castelló

Compromís por Castelló ha defendido la "necesidad de mantener y ampliar los contratos reservados a empresas de inclusión social en el Ayuntamiento de Castelló, después de que un cambio en la normativa autonómica haya eliminado la obligatoriedad de fomentar este tipo de contratación", según ha explicado el portavoz de la formación, Ignasi Garcia. El edil ha recordado que, pese a esta supresión, los ayuntamientos siguen teniendo plena capacidad legal para impulsar contratos reservados y considera que es una decisión política clave aprovechar la contratación pública para generar oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión.

Garcia ha destacado que “que la administración pública realice contratos reservados a empresas de inclusión social es una oportunidad real para muchísima gente que está en riesgo de exclusión o que ya está excluida, y que sin esta reserva no tendría ninguna posibilidad real de acceder a un trabajo”. En este sentido, el portavoz ha subrayado que “si de verdad la señora Carrasco dice que la mejor política social es el trabajo, hay que hacerlo posible con decisiones concretas, para que nadie quede fuera por tener una discapacidad, una enfermedad o una situación de exclusión o riesgo de exclusión social”.

"Gobierno de izquierdas"

Desde Compromís recuerdan que fue durante la anterior legislatura, con el gobierno de izquierdas, cuando se pusieron en marcha en Castelló los contratos reservados a empresas de inserción y centros especiales de empleo. Actualmente, algunos de estos contratos siguen vigentes, como los vinculados al mantenimiento de zonas verdes, la recogida de ropa usada o la gestión de residuos específicos, con vencimientos previstos en los próximos años. Por ello, la formación advierte de la necesidad de planificar con antelación estos finales de contrato para garantizar no solo su continuidad, sino también la ampliación progresiva de esta fórmula.

La coalición defiende que la contratación pública debe ir más allá de criterios económicos y servir para reforzar empresas que, además de prestar un servicio, desarrollan un trabajo social real, con itinerarios de acompañamiento e inserción para personas que de otro modo no tendrían oportunidades laborales. “No se trata de hacerse fotos ni de discursos vacíos, sino de políticas que funcionan y que generan inclusión social de verdad”, expone Garcia.

Por todo ello, Compromís anuncia que presentará una moción en el pleno del Ayuntamiento de Castelló para instar al gobierno de Carrasco a mantener y reforzar los contratos reservados, así como a elaborar un plan o estrategia municipal de contratación pública con criterios sociales. El objetivo, explican, es aprovechar los próximos vencimientos contractuales para incrementar progresivamente este tipo de contratos y situar a las personas y la inclusión social en el centro de la acción pública.