El desfile de Sant Antoni llena de tradición la ciudad de Castelló: El día de los animales
El recorrido ha culminado en la plaza María Agustina con la bendición de las distintas mascotas, así como con el reparto de cintas y rollos
La ciudad de Castelló ha vivido este domingo el tradicional desfile de Sant Antoni, que ha partido desde el IES La Plana y ha recorrido las calles San Roque y San Félix hasta llegar a la plaza María Agustina. A pesar de la amenaza de lluvia durante buena parte de la jornada, el tiempo ha acompañado finalmente al acto y el cielo ha respetado la celebración, sin que cayera ni una sola gota.
El punto final del desfile ha sido junto a la capilla de la Sangre, en la plaza María Agustina, donde se ha llevado a cabo la esperada bendición de los animales. Numerosos vecinos se han acercado para participar en uno de los momentos más emblemáticos de la festividad, que ha vuelto a reunir a familias y visitantes en torno a una tradición muy arraigada en la ciudad.
Durante el acto se han repartido un total de 1.500 cintas y 1.200 rollos, contribuyendo al ambiente festivo y popular de la jornada. La celebración ha contado con la participación de las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, junto a las damas de la ciudad, que han acompañado el desfile y los actos posteriores. Asimismo, el evento ha contado con una destacada representación institucional, con la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma.
