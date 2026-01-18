¿Hay más seguridad en la Marjaleria de Castelló? El PSPV dice que no

La concejala de grupo municipal socialista de Castelló, Anunciación Láinez, ha reclamado este domingo a la alcaldesa, Begoña Carrasco, y al concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, que cumplan sus promesas "y refuercen la vigilancia en la zona de la Marjaleria, porque la realidad es que, una vez más, vemos que tenemos un gobierno municipal de mucha propaganda y cero acciones en temas de la relevancia de la seguridad ciudadana”.

Láinez ha mantenido varias reuniones junto a la también edila socialista Mary Carmen Ribera con colectivos vecinales de la Marjaleria y el Grau, “donde nos han transmitido la necesidad de más presencia policial ya que las promesas del PP y Vox se han quedado en un engaño más”.

Un ejemplo, como apunta Láinez, es el hecho de que los vecinos de la Marjaleria “hayan decidido crear grupos de wasap para lanzarse alertas si ven algo sospechoso, porque saben que Carrasco y Ortolá no cumplen con lo que prometen”. La edil socialista, en este sentido, recuerda que desde el gobierno que preside Begoña Carrasco “llevan tres años anunciando refuerzos de vigilancia y acciones como la apertura 24 horas al día de la tenencia de alcaldía, pero la realidad es muy diferente”.

Desde el PPPV “hemos vuelto a reclamar en las comisiones municipales que escuchen a los colectivos vecinales, que son los que nos han comunicado la necesidad de más presencia policial, pero ya sabemos que tenemos a una alcaldesa a la que le preocupa más el postureo que la seguridad”.