Magdalena 2026

La gaiata 18 presenta a la seua comissió per a les festes en un ambient oriental on el Geni de la Làmpara ret honors a les seues sultanes

Yasmina i Alma viuen les mil i una nits de Crémor al Palau de la Llum a Castelló / Kmy Ros / Kmy Ros

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Castellón

Nit de contes, nit de desitjos i nit de llum en la gran gala de presentació de la comissió de la gaiata 18 Crémor per a la Magdalena 2026, amb Aladin i Jasmine de protagonistes de mil històries compartides amb el Geni de la làmpara. Una vetllada en la que el Palau de la Festa va esdevenir un esclat de llum i música per a les seues sultanes, les madrines Yasmina Pérez García i Alma Fullera Nieto, acompanyades pel president, Pablo Antón Silva.

I és que en un Crémor d’Orient Mitjà va haver un homenatge a les seues sultanes al ritme de la música, del ball i sobretot de la llum que caracteritza una ciutat als peus del Mediterrani i que vesteix els seus carrers de llum a través dels seus monuments. Les seues ambaixadores van viure moments molt màgics que només un geni podia proporcionar, i que van començar amb l’entrada de les portaestendards, Julia Capdevila i Lucía Ortiz, juntament amb les col·laboradores Marina Costa, Ainara Antón i Balma Morilla, que van donar pas a les representants del 2025, Leyre Antón i Llanos Martorell, que van rebre als protagonistes a escena.

Els balls i la música van ser protagonistes de la nit.

Els balls i la música van ser protagonistes de la nit. / KMY ROS

Un primer desig per a omplir la plaça de Crémor, amb les dames Verónica Sanchis, Olivia Verde, Queren Pérez, amb David Valverde; i la madrina d’honor, Iris Martorell, amb Alejandro Vidal. Després, torn dels més menuts, amb Enzo Torres i Eloy Torres; Gala Zubieta i Lourdes Nieto, amb les gaiateres d’honor infantil Yulia Nieto, Iris Ros, Laia Rodríguez, Carmen Zubieta, amb Marc Barrera; i Triana Burgos.

Totes elles van rebre juntament amb el Palau dempeus a les madrines per a la Magdalena 2026, Yasmina Pérez i Alma Fullera, del braç del president, deixant pas a les ofrenes i, tancant, el darrer desig: que la llum inunde els carrers de la ciutat per a la festa plena.

Yasmina i Alma viuen les mil i una nits de Crémor al Palau de la Llum a Castelló

