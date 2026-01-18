Magdalena 2026
Yasmina i Alma viuen les mil i una nits de Crémor al Palau de la Llum
La gaiata 18 presenta a la seua comissió per a les festes en un ambient oriental on el Geni de la Làmpara ret honors a les seues sultanes
Nit de contes, nit de desitjos i nit de llum en la gran gala de presentació de la comissió de la gaiata 18 Crémor per a la Magdalena 2026, amb Aladin i Jasmine de protagonistes de mil històries compartides amb el Geni de la làmpara. Una vetllada en la que el Palau de la Festa va esdevenir un esclat de llum i música per a les seues sultanes, les madrines Yasmina Pérez García i Alma Fullera Nieto, acompanyades pel president, Pablo Antón Silva.
I és que en un Crémor d’Orient Mitjà va haver un homenatge a les seues sultanes al ritme de la música, del ball i sobretot de la llum que caracteritza una ciutat als peus del Mediterrani i que vesteix els seus carrers de llum a través dels seus monuments. Les seues ambaixadores van viure moments molt màgics que només un geni podia proporcionar, i que van començar amb l’entrada de les portaestendards, Julia Capdevila i Lucía Ortiz, juntament amb les col·laboradores Marina Costa, Ainara Antón i Balma Morilla, que van donar pas a les representants del 2025, Leyre Antón i Llanos Martorell, que van rebre als protagonistes a escena.
Un primer desig per a omplir la plaça de Crémor, amb les dames Verónica Sanchis, Olivia Verde, Queren Pérez, amb David Valverde; i la madrina d’honor, Iris Martorell, amb Alejandro Vidal. Després, torn dels més menuts, amb Enzo Torres i Eloy Torres; Gala Zubieta i Lourdes Nieto, amb les gaiateres d’honor infantil Yulia Nieto, Iris Ros, Laia Rodríguez, Carmen Zubieta, amb Marc Barrera; i Triana Burgos.
Totes elles van rebre juntament amb el Palau dempeus a les madrines per a la Magdalena 2026, Yasmina Pérez i Alma Fullera, del braç del president, deixant pas a les ofrenes i, tancant, el darrer desig: que la llum inunde els carrers de la ciutat per a la festa plena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles