Frente común de Castelló y la onegé Acción contra el Hambre: el 55% de las personas en programas de inserción social logra un empleo

La alianza común entre el Ayuntamiento de Castelló y la onegé Acción Contra el Hambre ha propiciado que el 55% de los participantes en riesgo de exclusión social de los programas de inserción laboral que lleva a cabo la administracion local y esta onegé haya logrado un empleo.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado este lunes que esta labor se lleva a cabo en las Escuelas de Empleo, los Itinerarios de Emprendimiento y Vives Emplea Saludable de Acción contra el Hambre, en los que colabora la concejalía de Bienestar Social y de los que se benefician 231 personas desempleadas de Castelló, con 159 mujeres y 72 hombres. La edila ha explicado que desde el área social municipal financian un convenio de 71.000 euros al año con Acción Contra el Hambre y en el que también colaboran el Fondo Social Europeo Plus y la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

“El empleo es la mejor política social que existe, como podemos comprobar a través de estos programas" Clara Adsuara — Concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Castelló

Clara Adsuara también ha explicado que cada uno de estos programas "está formado por entre 55 a 60 personas desempleadas en situación de vulnerabilidad, que asisten a sesiones grupales semanales y sesiones individualizadas y participan en eventos de empleo, visitas a empresas y talleres con responsables de recursos humanos de empresas colaboradoras, lo que incrementa sus posibilidades de encontrar trabajo, mejoran sus habilidades personales como la motivación, la autoestima, el autoconocimiento, el trabajo en equipo, la comunicación o la negociación a través de herramientas de coaching, y sus competencias profesionales para el empleo, aprendiendo a preparar un buen currículum o a hacer una buena entrevista, descubriendo sus potencialidades y trabajando el objetivo profesional que quieren conseguir. También trabajan transversalmente y de manera integral las competencias digitales y los hábitos de vida saludables".

Adsuara ha insistido en la idea de que “el empleo es la mejor política social que existe, como podemos comprobar a través de estos programas. Porque sin un puesto de trabajo, sin un salario, es muy difícil mantener a una familia o construir un proyecto de vida a futuro. Y desde el gobierno que dirige nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven y conviven en nuestra ciudad, apostando por el empleo y sin dejar a nadie atrás”.

Formación en competencias específicas

Las personas participantes de las Escuelas de Empleo reciben, además, una formación específica de hasta 90 horas teórico-prácticas y 80 horas de prácticas en empresas del sector en el que se han formado. El pasado año se llevó a cabo una Escuela de Empleo de Logística y Limpieza Industrial y una Escuela de Empleo de Comercio, Mantenimiento Hotelero y Almacén y Logística con puente grúa, en las que se formaron 115 personas de Castelló.

Clara Adsuara, concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Por otro lado, en el programa “Itinerarios de Emprendimiento” se ofrece asesoramiento individual, talleres grupales (marketing, modelo de negocio, comunicación, prototipado, etc.) y apoyo para desarrollar la idea de negocio. Además, contempla ayudas al autoempleo de entre 1.200 euros y 2.200 euros para impulsar la puesta en marcha del proyecto. En el año 2025 se pusieron en marcha 5 nuevos negocios gracias a esta iniciativa.

La concejala de Bienestar Social ha asegurado finalmente que “en este 2026 vamos a seguir apoyando y colaborando con este tipo de acciones junto con Acción contra el Hambre, para seguir desarrollando los programas y apoyando a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad del municipio”.