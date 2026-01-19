Un importante acto con motivo de la Magdalena de Castelló se reinventa: una fiesta de convivencia y sin traje de castellonera

Castelló, previo acuerdo de la Junta de Festes y la Gestora de Gaiatas, reinventará uno de los actos más emblemáticos que se celebra en los días previos a la celebración de las fiestas de la Magdalena.

Se trata del acto de homenaje a las comisiones de sector este año y según ha podido saber el periódico Mediterráneo, la fórmula empleada hasta ahora donde todas las damas de sector (tanto jóvenes como infantiles), junto a sus acompañantes eran protagonistas sobre un escenario perfectamente organizado y con traje de castellonera, no terminaba de cuajar debido a que se prolongaba durante demasiado tiempo.

Imagen de archivo de un acto homenaje a las comisiones de sector. / Mediterráneo

Por este motivo, este homenaje se reconducirá este año hacia una fiesta de convivencia que no generará ningún gasto extra a los protagonistas y que permitirá disfrutar de un evento lúdico a las damas de sector y acompañantes junto a las reinas de las fiestas y damas de la ciudad (jóvenes e infantiles, todos juntos).

Dar agilidad

Este reconocimiento será el 21 de febrero en el Palau de la Festa donde tendrá lugar una entrada oficial de todas comisiones de sector que, en esta ocasión vestirán de particular y no de castellonera como ha sucedido en otras ocasiones. El homenaje será por el trabajo realizado desde las gaiatas y, seguidamente serán los discursos de las reinas, tanto de la mayor, Clara Sanz, como de la infantil, Ana Colón. De esta forma, la Junta de Festes y la Gestora de Gaiatas pretenden dar más agilidad al acto (el tiempo estimado de duración sería una hora aproximadamente) y generar un evento para la convivencia entre las 19 comisiones de sector ya que finalizará con la actuación de una orquesta que permitirá la relación y diversión directa entre los festeros asistentes.

Al día siguiente, el 22 de febrero por la tarde, las comisiones infantiles serán también protagonistas. Vestidos también de particular y de la forma más cómoda posible, podrán disfrutar de una gran fiesta para los niños en el Palau de Festa. Colchonetas, pintacaras y todo tipo de actividades infantiles inundarán el Palau de la Festa en un evento dedicado a las comisiones de sector infantiles.

Los organizadores confían en que esta nueva estructura de un acto que llevaba muchos años sin reestructurarse e incluso que llegó a no celebrarse tenga buena acogida por parte de los festeros que lo protagonizarán en los días previos a las fiestas fundacionales.