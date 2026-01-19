Las mejoras que plantea Compromís para ofrecer más atención en salud mental en Castelló

Compromís per Castelló se ha reunido con el representante de la Asociación Salud Mental Castellón (AFDEM) para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla esta entidad en la ciudad y sus necesidades actuales. Tras el encuentro, el portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia, ha destacado la labor asistencial y de acompañamiento que presta a personas con enfermedad mental y a sus familias, así como la necesidad de ampliar el espacio del que dispone la entidad para poder atender a más personas ante una demanda creciente.

Además, ha señalado que desde Compromís “tenemos muy claro que es necesario seguir apoyando, y además a largo plazo, a entidades del tercer sector como AFDEM, que están prestando un servicio público fundamental para cuidar a las personas que lo necesitan y apoyar a las familias”.

Garcia ha remarcado que se trata de un proyecto “que necesita ampliar espacio para poder ofrecer más atención a personas de Castelló que están padeciendo una enfermedad mental y que encuentran en esta asociación un recurso no solo de cuidado, sino también de integración social y laboral”. En este sentido, la propia AFDEM ha trasladado a la formación su voluntad y capacidad de asumir más responsabilidades y llegar a más personas, pero para ello necesita recursos e instalaciones adecuadas.

Desde Compromís recuerdan que AFDEM ha experimentado un salto cualitativo en los últimos años, especialmente durante la anterior legislatura, con la puesta en marcha de servicios como el Centro de Día, que también presta apoyo a las familias. No obstante, la formación advierte de que las subvenciones continúan congeladas y no se han actualizado para hacer frente al aumento de los costes de alquiler, suministros o mantenimiento de los salarios, una situación que tensiona proyectos que dan respuesta a necesidades reales de la ciudad.

Asimismo, la coalición defiende que el modelo de integración social pasa por garantizar oportunidades de vida digna, con acceso a una vivienda y a un empleo. En este sentido, Compromís defiende que el Ayuntamiento también debe fomentar la contratación de personas con enfermedad mental, combatiendo el estigma y facilitando oportunidades laborales reales. “Son personas con capacidad para trabajar y aportar, pero necesitan oportunidades para no quedar excluidas y poder desarrollar una vida plena”, ha remarcado Garcia.

Renovación de concierto sociales

Por otro lado, Compromís ha puesto sobre la mesa la necesidad de afrontar con previsión la renovación de los conciertos sociales, impulsados durante el gobierno del Botànic y que vencen el próximo mes de junio. La formación considera clave que se prorrogue el modelo, se actualicen los recursos, se homogenicen los salarios entre categorías profesionales y se incluya también la gestión administrativa dentro de los conciertos, para garantizar la estabilidad de las entidades que prestan un servicio público esencial.