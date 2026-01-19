Seguridad ciudadana
La Policía Local de Castelló avisa: lo que tienen que hacer los vecinos si detectan una okupación
Los agentes abortan un intento de entrar en un bajo de forma ilegal gracias a unos ciudadanos
La Policía Local de Castelló alerta de la necesidad de que los vecinos de la capital adviertan a los agentes en el caso de detectar una ocupación ilegal. Los cuerpos de seguridad municipal intervinieron el pasado jueves ante un intento de entrar en un bajo del distrito norte de forma ilícita tras el aviso de varios vecinos, que detectaron movimientos sospechosos en el inmueble y llamaron de forma inmediata a la Policía Local, lo que permitió que una patrulla se desplazara hasta el lugar para comprobar la situación y actuar conforme a los protocolos establecidos, evitando que la situación derivara en mayores problemas para la convivencia vecinal.
“Tenemos unas leyes que no ayudan a combatir este problema"
El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha puesto en valor “la colaboración ciudadana como elemento clave en este tipo de actuaciones. Siempre decimos a los vecinos que avisen cuanto antes ante cualquier indicio de ocupación ilegal. Es en esos primeros momentos cuando las fuerzas de seguridad pueden actuar de la manera más eficaz posible y con mayores garantías legales, lo que nos permite proteger a los propietarios y dar una respuesta rápida a este tipo de situaciones que generan tanta preocupación entre los ciudadanos”.
Asimismo, el responsable de Seguridad y Emergencias ha cargado contra la legislación nacional en materia de ocupación ilegal: “tenemos unas leyes que no ayudan a combatir este problema y que, en muchos casos, terminan beneficiando al ocupa frente al propietario que cumple la ley. Desde este gobierno municipal hacemos todo lo que está en nuestra mano, pero es imprescindible un cambio normativo a nivel nacional que respalde la labor policial, refuerce la seguridad jurídica y deje claro que la ocupación ilegal no puede tener ningún tipo de amparo”.
