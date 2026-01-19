El PSPV denuncia: "Carrasco incumple su promesa de dar bonos de hasta 750 euros para hipotecas ya firmadas a jóvenes de Castelló"

El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló Jorge Ribes ha denunciado este lunes que el gobierno local que preside Begoña Carrasco en Castelló “ha dejado de lado el área de vivienda, como reflejan las partidas testimoniales de los presupuestos para 2026”. "A ello se unen los continuos incumplimientos del programa electoral del Partido Popular, que nos demuestra, cada mes que pasa, que estamos en manos de una alcaldesa que es la reina de la propaganda”, ha explicado el socialista, quien ha defendido el acceso a una vivienda asequible, que es uno de los grandes retos de la sociedad actual.

El edil ha destacado "el abandono al que somete Begoña Carrasco a las personas jóvenes, a las que prometió unas ayudas para vivienda que no existen”. En concreto, en el apartado destinado a Juventud aparece la promesa de ‘deducciones de hasta 750 euros en un pago único para hipotecas ya firmadas a menores de 35 años’. “El Partido Popular y Vox han elaborado ya tres presupuestos “y nada se sabe de esta medida, una mentira más de la señora Carrasco”, ha señalado Ribes.

“Castelló sigue estando en el furgón de cola de las prioridades del gobierno de la derecha y la ultraderecha, como demuestran también las cuentas municipales que han aprobado para este 2026”, ha dicho.

Las cifras son elocuentes pues solo hay 44.000 euros en este apartado, que se distribuyen de la siguiente manera: 9.000 euros en ayudas para el alquiler social, 5.000 para el alquiler destinado a las personas jóvenes, 10.000 en adquisición de vivienda social, otros 10.000 en rehabilitar viviendas municipales y 10.000 euros más en rehabilitación. “La conclusión es clara: una tomadura de pelo de la señora alcaldesa”, subraya el concejal socialista, quien subraya que, una vez más, “Carrasco no cumple lo que promete”.