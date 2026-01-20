Alerta por una estafa telefónica en Castelló: se hacen pasar por Digi para engañar a vecinos
Fingen que es necesaria la sustitución del router
Vecinos de Castelló, en concreto de la zona de Grapa, han alertado en los últimos días de una estafa telefónica en la que los autores se hacen pasar por la compañía de telefonía Digi para tratar de engañar a los usuarios.
El modus operandi es sencillo pero efectivo. Los estafadores llaman por teléfono a domicilios particulares y aseguran ser trabajadores de Digi. Durante la conversación, aportan datos personales de sus víctimas y agendan una cita para realizar la instalación o sustitución de un router en la vivienda, intentando generar una sensación de normalidad y urgencia.
Uno de los vecinos afectados, cliente real de Digi, decidió contrastar la información llamando directamente a su compañía. Desde el servicio de atención al cliente le confirmaron que no había ninguna instalación programada y que se trataba de una estafa, ya que Digi no realiza este tipo de avisos de esa manera ni solicita datos personales por teléfono.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos extremar la precaución ante posibles visitas a domicilio de desconocidos, desconfiar de llamadas inesperadas relacionadas con servicios técnicos, no facilitar datos personales ni bancarios y, ante cualquier duda, contactar siempre directamente con la compañía a través de los canales oficiales.
Desde el entorno vecinal se pide máxima atención para evitar que otras personas, especialmente mayores, puedan caer en este tipo de engaños.
