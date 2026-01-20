Compromís tiene una propuesta para pagar menos basuras: esta es

Compromís per Castelló ha expuesto su alternativa para reducir la tasa de basuras y afrontar de manera efectiva el reto de los residuos en la ciudad en una charla celebrada este lunes en la librería Argot, bajo el título ‘Tasa de basuras, economía circular y retos en residuos’. El portavoz municipal, Ignasi Garcia, ha explicado los aspectos que el gobierno del PP “no está explicando” y ha recordado que la subida de la tasa, tal y como la ha aplicado el gobierno municipal, responde “a una decisión política del gobierno de Begoña Carrasco”, y no a una obligación legal que exige tasas diferenciadas según la generación de residuos.

Ante esta situación, Compromís ha defendido una alternativa clara basada en la reducción real de los residuos. Entre las propuestas, destaca una apuesta decidida por la recogida de la fracción orgánica —que representa cerca del 40% de la basura— con bonificaciones superiores al 40%, la mejora de la separación en planta, más educación ambiental y el control efectivo de quienes no reciclan. “Si reducimos la basura que llega al vertedero, reducimos el coste del tratamiento y, por tanto, podemos bajar la tasa”, ha explicado Garcia.

Ignasi Garcia, en la conferencia en Argot. / Mediterraneo

Generalitat y Gobierno deben hacer "más"

Por último, Compromís ha señalado que también es necesario actuar desde otras administraciones. En este sentido, Garcia ha recordado que la Generalitat debería devolver a los municipios la tasa de vertido para invertirla en mejorar la recogida y reducir residuos, y que el Estado “puede y debe hacer mucho más”. Entre otras medidas, ha apuntado la necesidad de implantar el sistema de depósito, devolución y retorno de envases, avanzar en legislación para reducir residuos en origen y hacer que grandes plataformas de consumo como Amazon contribuyan al coste real de los residuos que generan.

“La gestión de residuos es hablar de medio ambiente, de futuro y de responsabilidad. Si no se trabaja para reducir el problema, la tasa seguirá subiendo”, ha concluido Garcia.

Garcia, en la charla en Argot. / Mediterraneo

Garcia ha señalado que “Begoña Carrasco y el Partido Popular han duplicado la tasa de basuras en 2025, la han vuelto a subir en 2026 y, si no cambia nada, la volverán a subir en 2027”. En este sentido, ha remarcado que “la ley no obliga a duplicar la tasa ni a aplicar subidas lineales, sino a cubrir el coste del servicio aplicando el principio de quien más contamina más paga, algo que el PP no está haciendo”.

Para Compromís, el modelo actual es injusto porque “familias que reciclan todo el año y generan pocos residuos están pagando cerca de 200 euros, mientras otras que generan mucha más basura pueden pagar 40, porque la ordenanza no aplica realmente el criterio de que quien más residuos genera más paga”.

Reducir residuos, reducir costes

En la misma línea, Garcia ha criticado el sistema de bonificaciones aprobado por el gobierno municipal, que no está pensado para reducir residuos ni el coste del servicio. “No puede ser que llevar siete pilas al ecoparque bonifique más que reciclar correctamente durante todo el año. Eso no reduce residuos ni abarata el servicio, solo reparte el problema y lo hace más grande”, ha afirmado. Garcia ha advertido que, con este modelo, Castelló seguirá enterrando cada año miles de toneladas de basura, un hecho que supone “un grave problema ambiental y económico de cara al futuro”.