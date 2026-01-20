Servicio a la ciudadanía
Los cuatro documentos que deben aportar los inquilinos (y dónde) para bajar la tasa de la basura en Castelló... además de ir al ecoparque
Las visitas a estos recintos sostenibles ya se pueden registrar desde este martes en la tarjeta ciudadana
Los inquilinos copan ahora las visitas a los ecoparques de Castelló, ya que estos tienen hasta el 1 de marzo para completar los siete depósitos de enseres que les permitirá beneficiarse del 50% de descuento en la tasa de la basura de 2026. A partir de esa fecha, los tiques que acumulen ya serán para el 2027, como el resto de la ciudadanía. En este sentido hay que recordar que a partir de este martes, todos los vecinos de la capital de la Plana que dispongan de la tarjeta ciudadana (hay emitidas 17.000) ya pueden acudir a los ecoparques con la misma y en este plástico se les incluirá la visita. Quien no la tenga puede seguir yendo con el DNI como ha sucedido hasta ahora.
El Ayuntamiento de Castelló aprobó a finales del año pasado, dentro de las ordenanzas fiscales, esta medida para que las personas que tengan arrendada una vivienda en Castelló también puedan acogerse a estos descuentos del 30% y del 50% que proporcionan las visitas a estos recintos sostenibles, tanto fijo como móviles.
"Animo a la ciudadanía a seguir yendo al ecoparque a depositar los enseres para reciclar a pesar de que ya tengan los siete tiques"
Sin embargo, los inquilinos deben sumar, a estas idas a los ecoparques la presentación de cuatro documentos para que el descuento sea efectivo y tienen de tiempo para hacerlo hasta el 1 de marzo. Los papeles oficiales que deben aportar acompañando a la solicitud son los siguientes: la referencia catastral del inmueble arrendado; la copia del contrato de alquiler en vigor; la autorización de la persona arrendadora para que el inquilino pueda solicitar dicho beneficio fiscal y al menos uno de estos documentos (copia del modelo correspondiente de la Generalitat valenciana de depósito de fianza por el arrendamiento de fincas urbanas, copia de algún recibo a nombre del inquilino de los suministros de luz, agua, gas o del cargo en la cuenta bancaria del arrendatario del importe de los mismos o copia de la inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria). Para poder obtener este descuento, se deberá estar al corriente de pago de todos los tributos municipales.
Y toda esta documentación puede entregarse en el consistorio a través de tres vías ya habilitadas: físicamente por el registro, a través del registro electrónico adjuntando los papeles o en un trámite específico que se ha activado en la web municipal en gestión tributaria y en el apartado de tasas.
Finalmente, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha animado a la ciudadanía a seguir yendo al ecoparque a depositar los enseres para reciclar a pesar de que "ya tengan los siete tiques". De hecho hay vecinos que han acudido hasta en 50 ocasiones, ha remarcado el edil.
