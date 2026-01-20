Los cuatro documentos que deben aportar los inquilinos (y dónde) para bajar la tasa de la basura en Castelló... además de ir al ecoparque

Los inquilinos copan ahora las visitas a los ecoparques de Castelló, ya que estos tienen hasta el 1 de marzo para completar los siete depósitos de enseres que les permitirá beneficiarse del 50% de descuento en la tasa de la basura de 2026. A partir de esa fecha, los tiques que acumulen ya serán para el 2027, como el resto de la ciudadanía. En este sentido hay que recordar que a partir de este martes, todos los vecinos de la capital de la Plana que dispongan de la tarjeta ciudadana (hay emitidas 17.000) ya pueden acudir a los ecoparques con la misma y en este plástico se les incluirá la visita. Quien no la tenga puede seguir yendo con el DNI como ha sucedido hasta ahora.

Horarios actuales de los ecoparque móviles y del fijo en Castelló. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Castelló aprobó a finales del año pasado, dentro de las ordenanzas fiscales, esta medida para que las personas que tengan arrendada una vivienda en Castelló también puedan acogerse a estos descuentos del 30% y del 50% que proporcionan las visitas a estos recintos sostenibles, tanto fijo como móviles.

"Animo a la ciudadanía a seguir yendo al ecoparque a depositar los enseres para reciclar a pesar de que ya tengan los siete tiques" Juan Carlos Redondo — Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló

Sin embargo, los inquilinos deben sumar, a estas idas a los ecoparques la presentación de cuatro documentos para que el descuento sea efectivo y tienen de tiempo para hacerlo hasta el 1 de marzo. Los papeles oficiales que deben aportar acompañando a la solicitud son los siguientes: la referencia catastral del inmueble arrendado; la copia del contrato de alquiler en vigor; la autorización de la persona arrendadora para que el inquilino pueda solicitar dicho beneficio fiscal y al menos uno de estos documentos (copia del modelo correspondiente de la Generalitat valenciana de depósito de fianza por el arrendamiento de fincas urbanas, copia de algún recibo a nombre del inquilino de los suministros de luz, agua, gas o del cargo en la cuenta bancaria del arrendatario del importe de los mismos o copia de la inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria). Para poder obtener este descuento, se deberá estar al corriente de pago de todos los tributos municipales.

Imagen que muestra dónde depositar cada residuo en Castelló. / Mediterráneo

Y toda esta documentación puede entregarse en el consistorio a través de tres vías ya habilitadas: físicamente por el registro, a través del registro electrónico adjuntando los papeles o en un trámite específico que se ha activado en la web municipal en gestión tributaria y en el apartado de tasas.

Finalmente, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha animado a la ciudadanía a seguir yendo al ecoparque a depositar los enseres para reciclar a pesar de que "ya tengan los siete tiques". De hecho hay vecinos que han acudido hasta en 50 ocasiones, ha remarcado el edil.