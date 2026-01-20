El PP pide a Sánchez acortar la concesión de permisos y de construcción en Castelló

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Castelló, Sergio Toledo, ha anunciado la presentación de una Declaración Institucional de cara al próximo pleno para que "el Gobierno de España deje de ser un obstáculo para el acceso a la vivienda de los españoles". Le insta a "reducir drásticamente la burocracia urbanística y legislar para que las autoridades locales puedan acortar más los plazos de concesión de permisos y de construcción”, entre otras propuestas

Toledo recuerda que "desde el equipo de Gobierno municipal hemos impulsado la liberación de suelo para la construcción de cerca de 3.800 nuevas viviendas en la ciudad de Castellón, de las que más del 40% serán viviendas de protección pública".

Toledo ha recordado que “nada condiciona tanto una vida como el coste de la vivienda. De él dependen la emancipación de los jóvenes, la estabilidad de las familias, la posibilidad de formar un proyecto vital propio o, sencillamente, de vivir sin la sensación permanente de provisionalidad”. El portavoz del PP ha afirmado que “los socialistas se están equivocando una y otra vez con la vivienda. Y el Gobierno de Pedro Sánchez es el principal obstáculo para que los castellonenses puedan acceder a una vivienda hoy en día”.

Sergio Toledo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterraneo

Mercado "intervenido"

Toledo ha criticado que los socialistas “han intervenido el mercado, anunciado controles y parches fiscales, pero han evitado afrontar la raíz del problema, que no es otro que en España no se construye suficiente vivienda y, además, se tarda demasiado en hacerlo”.

Toledo ha subrayado que “el Estado, y en particular el Gobierno de Pedro Sánchez, tiene que dejar de ser un obstáculo y vuelva a ser un facilitador, y que el esfuerzo de quienes trabajan, ahorran y quieren acceder a una vivienda vuelva a tener una traducción real. Porque la gente no vive de ideología: vive de su salario, de su alquiler, de sus cuentas a final de mes”.

El edil ha afirmado que “comprar un piso es casi imposible, alquilar también, y la vivienda se ha convertido en un lujo y a quien más afecta esta situación es a lo más jóvenes y a las familias con menos recursos”, ha apuntado el portavoz popular.

Impulsar nuevas viviendas

Por el contrario, Toledo ha recordado que “desde el equipo de Gobierno municipal hemos impulsado la liberación de suelo para la construcción de cerca de 3.800 nuevas viviendas en la ciudad, de las que más del 40% serán viviendas de protección pública, además de ceder a la Generalitat valenciana el suelo para la construcción de 123 viviendas o la dotación histórica de 1,5 millones de euros de presupuesto para adquirir viviendas sociales durante 2025, que ha dado como resultado sumar cinco nuevas viviendas sociales al parque de viviendas municipal, cumpliendo con la palabra dada de la alcaldesa”.

Se insta además al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez “a legislar para permitir la movilización de mayor número de suelo público y privado. Instar al Gobierno de España a legislar para ofrecer seguridad jurídica a quienes quieren invertir, construir o alquilar, así como para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda mediante incentivos al ahorro y rebajas fiscales”.

Otra de las medidas se refiere a legislar y dar protección “para propietarios e inquilinos frente a la ocupación, para devolver así la confianza al mercado del alquiler, que ha visto disminuir su oferta en 40.000 viviendas el pasado año”.

Sergio Toledo ha resumido que “necesitamos construir más y hacerlo más rápido. Necesitamos también proteger a propietarios e inquilinos frente a la ocupación y devolver la confianza al mercado del alquiler. Y entender la vivienda como lo que es: la base material sobre la que se construye una vida en libertad”.