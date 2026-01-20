El PSPV insta al Ayuntamiento de Castelló a apoyar la nueva financiación autonómica que sumaría 3.669 millones

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha presentado una declaración institucional, para su aprobación en el pleno ordinario del próximo 29 de enero, en la que reclama al ayuntamiento de la capital de la Plana que respalde el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por el Gobierno de España. La propuesta supondrá la aportación a la Comunitat Valenciana en 2027 de 3.669 millones adicionales a lo que se recibiría de mantenerse el modelo vigente, que servirán para reforzar el estado de bienestar de los valencianos y valencianas, con más inversiones en sanidad, educación, protección social, vivienda y empleo.

En la propuesta del PSPV, anunciada ya por su presidenta, Diana Morant, extensiva a todos los municipios con representación socialista, además, se solicita al Ayuntamiento de Castelló que inste a los representantes de todos los partidos de la Comunitat con representación en las Cortes Generales a apoyar y votar a favor del nuevo modelo de financiación autonómica, “un modelo que es justo para el conjunto de las comunidades autónomas y para la Comunitat Valenciana al reducir drásticamente la actual brecha en financiación por habitante para financiar los mismos servicios personales, reforzar el estado de bienestar, la cohesión territorial y la igualdad de las y los españoles, residan donde residan”.

Junto a ello, se reclama a ayuntamiento que exija a la Generalitat valenciana que destine los recursos que se incorporarán a través del nuevo sistema de financiación a blindar, mejorar y reforzar el estado de bienestar de los valencianos y las valencianas, “evitando cualquier tentativa de derivar estos fondos a rebajas fiscales para el 1% más rico de la Comunitat Valenciana o para impulsar las políticas privatizadoras de los servicios públicos, que ahondan en la desigualdad y debilitan la prestación de los servicios para toda la ciudadanía”.

Oportunidad histórica

Doce años después de caducado el sistema de financiación autonómica vigente, “el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa la propuesta de un nuevo modelo que, sin lugar a dudas, representa una oportunidad histórica que el pueblo valenciano no puede dejar escapar”. Ha sido una reivindicación del Consell del Botànic y, sobre todo, del conjunto de la sociedad valenciana. “Sindicatos, empresas, universidades, asociaciones, medios de comunicación e instituciones como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que estudiaron y apoyaron esta justa aspiración que se ve satisfecha ahora, a expensas de su aprobación en el Congreso”, recoge el texto de la declaración institucional.

La propuesta beneficia a todos los territorios y supone más transparencia, más solidaridad y más recursos. A través del nuevo modelo, el Gobierno de España aportará a las comunidades autónomas 21.000 millones adicionales para impulsar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los y las españolas, residan donde residan. Al mismo tiempo, se refuerza la autonomía y la corresponsabilidad fiscal al incrementar los porcentajes de cesión de los dos principales impuestos: IRPF e IVA.

Con el nuevo modelo la Comunitat Valenciana recibiría en 2027 3.669 millones más que si continuara el actual sistema. Esto es un 18% más de lo que percibía. La Comunitat Valenciana consigue además el 17,5% del total de recursos adicionales, cuando representa el 11% en términos de población.

Más del doble que lo que reclamó el president de la Generalitat

Los 3.669 millones “suponen una cifra que es más del doble de lo que el president de la Generalitat le pidió al presidente del Gobierno en su reunión del 17 de diciembre de 2024 en la Moncloa, cuando le reclamó un Fondo de Nivelación de 1.782 millones anuales”.

Para dar una idea de la dimensión de los recursos puestos a disposición por el Gobierno de España, los 3.669 millones adicionales permitirían multiplicar por 12 el presupuesto de vivienda, por 7 el de atención a la dependencia, construir 200 centros de salud o doblar la plantilla de docentes.

Asimismo, el nuevo modelo evidencia la especial sensibilidad con la Comunitat Valenciana con la incorporación de un fondo nuevo de 1.000 millones destinado a hacer frente al cambio climático que tan duramente golpeó nuestra tierra en la terrible Dana de octubre de 2024 y cuyo reparto prioriza a las comunidades del Mediterráneo.

Ha sido el actual Gobierno de España el primero en plantear el cambio desde que en enero de 2014 caducó el sistema vigente, “y ello a pesar de que el anterior gobierno del PP dispuso de mayorías absolutas para haber podido aprobar un modelo nuevo”, concluye la parte expositiva de la declaración institucional.