La reconversión de bajos en pisos en Castelló aviva los conflictos vecinales: "Deberían informar a la finca y no lo hacen"

Mireya Mariño tiene un piso en la calle Lucena. Fue su primera vivienda, pero al agrandar la familia, en 2018 se trasladaron al centro y dejaron esa casa en alquiler. Hace un mes, el administrador de la finca la llamó para insistir en que fuera a una de las reuniones que, periódicamente, realiza la comunidad de vecinos. "Una empresa venía a explicarnos que habían comprado el bajo comercial que antes, durante años había sido una imprenta, afectando de los números 12 a 16, y que estaba haciendo ocho pisos, dos de ellos en nuestra finca", explica.

"La sorpresa primera fue cuando, al llegar a la reunión, ví que estaban haciendo una macroobra y ya se veía -fue en noviembre- que eran viviendas. Sin ninguna consulta a los vecinos, sin explicarnos nada, sin comunicarnos nada", señala.

Es un boom que ya se ha asentado en grandes ciudades como Barcelona y Madrid y que ha llegado a Castelló para quedarse. Un fenómeno que cogió fuerza en el 2024 y se ha disparado en lo que va del 2025. Así lo reflejan los visados tramitados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castellón (CTAC), cuya presidenta, Susana Babiloni, da cuenta de que se ha extendido ya por toda la provincia y no solo en la capital, que por su mayor actividad económica concentra el grueso de los casos.

Los minipisos del Raval, un precendente

Ella, que tras el cambio en la junta es la presidenta de la comunidad de vecinos, es propietaria del primer piso. Y, en seguida, como cuenta, se le vinieron a la cabeza "muchas preguntas". "Somos conscientes de que es una operación legal, que pueden comprar un bajo comercial y convertirlo en lo que quieran, también en viviendas, pero, ¿en los estatutos de la finca, está contemplado un cambio de uso del bajo? ¿tienen todos los permisos en regla? Sobre todo, viendo el precedente de lo que ha pasado en la zona del Raval Universitari, en el edificio de Jesús Martí con Botànic Cavanilles". Allí están construyendo 15 minipisos de 30 metros cuadrados y la empresa encargada de la reforma no tiene los permisos necesarios para esa obra -solo del Ayuntamiento- ni tampoco ha pedido permiso a la comunidad de vecinos.

Imagen de las obras para convertir el bajo comercial de la calle Lucena en viviendas. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Obras en el bajo de la calle Lucena. / GABRIEL UTIEL BLANCO

"Es legal, pero de espaldas a la comunidad"

"Aportaron el permiso de obras, validado por el Ayuntamiento, y en Urbanismo me han explicado que tenían todos los papeles en regla y se les ha concedido permiso porque cumplían los requisitos para la actuación, pero no han consultado si se puede cambiar el uso del local, de comercial a residencial, lo desconocen; y nosotros también, porque lo hemos solicitado al administrador y hemos obtenido, de momento, la callada por respuesta. Todo se ha hecho de espaldas a la comunidad de vecinos", recalca Mariño.

En la reunión, la empresa promotora les pidió colocar los contadores de la luz de los nuevos pisos junto a los de la finca. "La comunidad estamos de acuerdo y hemos dicho que no; nos llegaron a decir, según nos ha explicado un vecino, que qué queríamos a cambio".

Poca transparencia

Y lanza más cuestiones: "La salida de humos de uno de los pisos está justo debajo de mi ventana, ¿cómo me va a afectar? ¿tienen colectores propios o se van a conectar a los de la finca, pensados para ocho pisos, no para 10 ni 12? ¿pagarán cuota de comunidad?. Y si no se venden, ¿se alquilarán o serán pisos turísticos? No hemos abordado ese tema en la comunidad, y para lo segundo sí necesitan el consentimiento vecinal".

"Son preguntas que nadie nos responde", apunta, y requiere que "el Ayuntamiento afine más y sea garante de que la comunidad, a través de sus estatutos, lo permita". "Ahora nos vemos desamparados, y podemos apelar a la Justicia, pero a posteriori".

Imagen de uno de los estudios que están en venta en el bajo de la calle Lucena. / Idealista.com

Así son los nuevos pisos

Los ocho pisos ya están a la venta en el portal inmobiliario Idealista, promocionándose como "bajo exterior en una finca con ascensor". "Exclusiva promoción de 8 viviendas totalmente reformadas ubicadas en planta baja en una zona de Castelló con acceso directo desde la calle", señalan. Son seis estudios de entre 56 y 71 metros cuadrados, por los que inmobiliaria JJ pide 100.000 euros, y dos viviendas con una habitación por un precio de 107.000 euros en el mercado.

La presidenta de la comunidad de vecinos explica que "son viviendas tubo, con una ventana exterior y la puerta que da a la calle, pero cero ventilación interior, ni patio de luces...". La promotora es de Madrid y, según Mariño, está "especializada en este tipo de actuaciones: compran bajos comerciales, que están a muy uen precio, y los reconvierten en viviendas, multiplicando por 10 el beneficio. Es lícito, por supuesto, y a nosotros no nos parece mal, pero en condiciones; estaría bien que contaran con los que van a ser sus vecinos". "Nos preocupa que se sature la finca", explica.