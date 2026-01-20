Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los tres nuevos y espectaculares barcos históricos que participarán en Escala a Castelló este año

El Grau acogerá la IX edición de este evento náutico del 9 al 13 de abril

Imagen de archivo de la celebración de Escala a Castelló en el Grau.

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló volverá a acoger este año una nueva edición de Escala a Castelló, la novena, que tendrá lugar en el Grau del 9 al 13 de abril y que reunirá, al menos, siete embarcaciones históricas. Y con el fin de ir avanzando en esta iniciativa, la comisión de estudio de Ciudadanía, Participación y Seguridad del Ayuntamiento de Castelló (administración organizadora del evento) ha informado hoy favorablemente sobre la adjudicación a Vela Cuadra Producciones de la organización de la edición de este año y la de 2027 por algo más de 427.000 euros cada una de ellas.

De estos siete barcos de época de los que podrán disfrutar los visitantes a esta muestra, tres son nuevos y proceden de Dinamarca, Italia y Portugal y se trata del bengantín Phoenix, el bergantín Florette y la carabela Vera Cruz, respectivamente. A estos se sumarán los institucionales que otros años han sido el de la Armada o de la Guardia Civil.

Bergantín 'Phoenix'

Bergantín 'Phoenix'.

El bergatín Phoenix es una embarcación hístórica construida en Dinamarca en 1929. En la actualidad, acoge viajes particulares para los que quieran disfrutar de una experiencia en el mar.

Bergantín 'Florette'

El Florette se construyó en 1921 y fue diseñado como un bergantín para el transporte de bloques de mármol de Carrara por todo el Mediterráneo.

Bergantín 'Florette'.

Caravela Vera Cruz

La Carabela Vera Cruz es una réplica exacta de las carabelas portuguesas utilizadas durante la Era de los Descubrimientos, en los siglos XV y XVI.

Carabela 'Vera Cruz'.

Además, esta gran cita con el mar de abril, en la que Castelló estrecha lazos con Sète y La Spezia para su promoción internacional y dinamización de la capital de la Plana, también ofrecerá el gran bocadillo de sepia que en la pasada edición tuvo un gran éxito y contó con la colaboración de la Cofradía de Pescadores y actuaciones musicales diarias junto a la zona gastronómica que ofertará, en diversos puestos, productos artesanos. Un gran desfile y las justas complementarán este evento.

Escala a Castelló en Fitur

La IX edición de Escala a Castelló que se celebrará en la capital de la Plana se presentará este viernes 23 de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. La cita náutica será uno de los principales atractivos turísticos en los que el Ayuntamiento de Castelló ha puesto especial interés para contribuir a la promoción de la ciudad.

La gran fiesta del mar batió récord de asistencia en 2025, con 110.000 visitantes que supusieron un 4% más que el año anterior, y un impacto económico para la ciudad de 3,3 millones, un 10% más que en 2024 junto a una ocupación hotelera durante ese fin de semana que se celebró del 90% en los hoteles del Grau y del 75% en los de Castelló. Unas cifras que dejan patente el impacto de esta cita con las embarcaciones más emblemáticas en la capital de la Plana y que está dirigida al turismo náutico, gastronómico y familiar. La mayoría de los visitantes eran de Castelló, la prov9incia, Valencia, Francia, Bélgica, Holanda e Italia.

Hay que recordar que en Escala a Castelló colabora Turisme Comunitat Valenciana, PortCastelló y Castelló Turismo y coordina la Fundación Nao Victoria, que siempre aporta su embarcación, y Vela Cuadra Producciones.

