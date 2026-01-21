Más de 200 vecinos de Sensal de Castelló denuncian el pipicán junto a dos colegios: más problemas

Una reubicación que no gusta a los vecinos. Una actuación que nace llena de críticas por parte de las asociaciones de vecinos, a las que ahora se suman las asociación de madres y padres de los colegios de la zona: el CEIP Carles Salvador y el Censal, que ya se han puesto manos a la obra para buscar firmas contrarias a la instalación, lanzando un mensaje a las familias. Sobre todo después de que Mediterráneo avanzara que nuevo espacio de esparcimiento canino entre el paseo Río Nilo y la avenida Chatellerault entrará en servicio antes de las fiestas de la Magdalena.

"No es la mejor ubicación y además contraviene la dotación de suelo en el Plan General, que lo determina como educativo". Más de 200 vecinos y representantes de ambos centros se han mostrado ya reacios a la instalación prevista de un parque canino en el solar contiguo a los colegios, sobre todo por "problemas de salubridad" y de convivencia en el día a día de los niños más pequeños.

Piden una reunión con Carrasco

Ya han comunicado sus quejas y reclamaciones al Ayuntamiento, y han solicitado una reunión con la alcaldesa. Aluden a que este pipican ya generó numerosas molestias en su anterior ubicación, lo que provocó quejas vecinales relacionadas principalmente con malos olores, ruidos y problemas de convivencia. «Trasladar esta instalación a una zona todavía más sensible, junto a dos centros escolares, no soluciona el problema, sino que lo agrava», señala Guillermo Beltrán, uno de los vecinos y portavoz vecinal.

Obras del nuevo pipicán en la zona de Sensal. / GABRIEL UTIEL BLANCO

«El pipican provocará olores persistentes y ruidos, afectando directamente a los vecinos de los edificios colindantes y, especialmente, a los dos colegios situados junto a la parcela. Desde el punto de vista de la salubridad, no parece adecuado que los niños tengan que convivir a diario con los olores y molestias durante la jornada escolar», aseguran los residentes en esta zona de la capital de la Plana, que se caracteriza por su tranquilidad y sus grandes parques y avenidas para pasear.

Recogida de firmas

Ante este escenario, han iniciado una recogida de firmas para solicitar que no se instale el pipican en esta ubicación. De igual manera, los directores de los dos centros educativos afectados han manifestado su preocupación por esta instalación y han expresado su voluntad de solicitar una reunión con la alcaldesa, Begoña Carrasco, para mostrar su disconformidad con la ubicación del pipican.

Por parte del CEIP Carles Salvador se insiste especialmente en la salubridad, ya que el pipican estaría ubicado junto al patio del aula de los alumnos de 2 años, con la consiguiente exposición a olores y otros posibles problemas higiénicos. Además, el centro señala que hay niños que tienen miedo a los perros, lo que podría generar situaciones de angustia para los pequeños. Y en el CEIP Censal, el Ampa aleggan que "el pipicán es inadecuado por salubridad e higiene, con riesgo de olores y parásitos a tocar de las zonas de juego de niños y niñas muy pequeños; por bienestar emocional, por el posible miedo o estrés de los menores por los ladridos o la proximidad de animales desconocidos; y supone una interferencia escolar, con ruidos constantes que afectan el descanso y las actividades del aula", señalan.

Las obras del nuevo pipicán afectan al solar junto a los colegios Sensal y Carles Salvador. / GABRIEL UTIEL BLANCO

"Es una ilegalidad urbanística, según el PGOU"

Además de las molestias que esgrimen los vecinos de la zona, apuntan también apuntan que la instalación municipal puede contravenir los usos fijados por el Plan General Urbanístico (PGOU).

Según Beltrán, si finalmente se instala este parque canino en esta parcela municipal "se cometería una ilegalidad", ya que su uso seria totalmente contrario a la normativa urbanística vigente. «De acuerdo con el Anexo de infraestructuras educativas del Plan de Ordenación Pormenorizada de Castelló de la Plana, la parcela en la que desean Instalar el pipican (la parcela QE/362) está reservada exclusivamente para uso educativo, por lo que si el consistorio pone en dicho suelo un parque canino, se trataría de un uso distinto al previsto en el planeamiento vigente, lo que requeriría necesariamente una modificación del Plan de Ordenación Pormenorizada».

Atendiendo a esta problemática los vecinos, que han contemplado durante los últimos días cómo se están limpiando los terrenos, han presentado varios registros de entrada al Ayuntamiento solicitando la aclaración sobre la instalación del pipican en ese solar, al incumplir dicha instalación la normativa vigente.