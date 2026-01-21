Libertad personal
Compromís defiende el derecho al aborto seguro en Castelló
La coalición nacionalista pide "neutralidad institucional" al Ayuntamiento tras las declaraciones "ofensivas" del concejal de Familia contra las mujeres
Compromís per Castelló ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento para defender el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, segura y gratuita, y para garantizar la neutralidad institucional del consistorio ante derechos reconocidos por ley.
La iniciativa llega después del apoyo del gobierno de Begoña Carrasco a una concentración de carácter antiabortista celebrada en Castelló el pasado mes de diciembre, un hecho que Compromís considera un grave cambio de posicionamiento institucional y una vulneración del principio de neutralidad que debe regir la actuación de las administraciones públicas, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales.
Con todo, Compromís se ha sumado a la carta enviada por la Coordinadora Feminista de Castelló a la alcaldesa Begoña Carrasco, en la que se reclama el cese del concejal de Comercio, Familia e Infancia, Alberto Vidal, por una serie de declaraciones públicas “ofensivas y machistas” hacia las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. La coalición comparte la preocupación expresada por el movimiento feminista ante el uso del Ayuntamiento para legitimar discursos contrarios a derechos reconocidos y exige responsabilidades políticas.
No apoyar iniciativas que cuestionen este derecho
Por todo ello, la formación insta al gobierno de Carrasco a no volver a dar apoyo institucional, logístico o económico a concentraciones, actos o iniciativas que cuestionen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y a garantizar una actuación municipal plenamente alineada con la legislación vigente en materia de derechos sexuales y reproductivos. “Castelló no puede permitirse ningún paso atrás en derechos, y menos aún en todo aquello que afecta directamente a la libertad y la autonomía de las mujeres”, ha concluido Bou.
La concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que “el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una conquista del movimiento feminista y un derecho plenamente reconocido por el ordenamiento jurídico, que forma parte del sistema de libertades y derechos fundamentales”. En este sentido, Bou ha remarcado que “las instituciones públicas no pueden dar apoyo ni amparo institucional a iniciativas que cuestionen o pongan en peligro derechos reconocidos por la ley”.
La Administración debe garantizar el derecho
Compromís recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho y de abstenerse de cualquier actuación que lo dificulte o lo cuestione. “Es una cuestión de legalidad y de respeto a los derechos de las mujeres”, ha subrayado Bou.
La formación señala que las decisiones reproductivas forman parte del ámbito de la libertad personal y están condicionadas por factores sociales y económicos que requieren políticas públicas de apoyo, no discursos que cuestionen derechos reconocidos por ley.
En este sentido, datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntan a que muchas personas jóvenes querrían tener hijos, pero se encuentran con obstáculos como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda o la falta de políticas de conciliación.
