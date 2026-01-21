Compromís defiende el derecho al aborto seguro en Castelló

Compromís per Castelló ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento para defender el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, segura y gratuita, y para garantizar la neutralidad institucional del consistorio ante derechos reconocidos por ley.

La iniciativa llega después del apoyo del gobierno de Begoña Carrasco a una concentración de carácter antiabortista celebrada en Castelló el pasado mes de diciembre, un hecho que Compromís considera un grave cambio de posicionamiento institucional y una vulneración del principio de neutralidad que debe regir la actuación de las administraciones públicas, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales.

Con todo, Compromís se ha sumado a la carta enviada por la Coordinadora Feminista de Castelló a la alcaldesa Begoña Carrasco, en la que se reclama el cese del concejal de Comercio, Familia e Infancia, Alberto Vidal, por una serie de declaraciones públicas “ofensivas y machistas” hacia las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. La coalición comparte la preocupación expresada por el movimiento feminista ante el uso del Ayuntamiento para legitimar discursos contrarios a derechos reconocidos y exige responsabilidades políticas.

No apoyar iniciativas que cuestionen este derecho

Por todo ello, la formación insta al gobierno de Carrasco a no volver a dar apoyo institucional, logístico o económico a concentraciones, actos o iniciativas que cuestionen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y a garantizar una actuación municipal plenamente alineada con la legislación vigente en materia de derechos sexuales y reproductivos. “Castelló no puede permitirse ningún paso atrás en derechos, y menos aún en todo aquello que afecta directamente a la libertad y la autonomía de las mujeres”, ha concluido Bou.

La concejala de Compromís Vera Bou ha señalado que “el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una conquista del movimiento feminista y un derecho plenamente reconocido por el ordenamiento jurídico, que forma parte del sistema de libertades y derechos fundamentales”. En este sentido, Bou ha remarcado que “las instituciones públicas no pueden dar apoyo ni amparo institucional a iniciativas que cuestionen o pongan en peligro derechos reconocidos por la ley”.

La Administración debe garantizar el derecho

Compromís recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho y de abstenerse de cualquier actuación que lo dificulte o lo cuestione. “Es una cuestión de legalidad y de respeto a los derechos de las mujeres”, ha subrayado Bou.

La formación señala que las decisiones reproductivas forman parte del ámbito de la libertad personal y están condicionadas por factores sociales y económicos que requieren políticas públicas de apoyo, no discursos que cuestionen derechos reconocidos por ley.

En este sentido, datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntan a que muchas personas jóvenes querrían tener hijos, pero se encuentran con obstáculos como la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda o la falta de políticas de conciliación.