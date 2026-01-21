El eclipse total de sol del 12 de agosto, uno de los grandes reclamos de Castelló en Fitur

Castelló ha presentado este miércoles su estrategia turística dentro del marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha desvelado las líneas maestras de la estrategia turística de la ciudad de Castelló en este 2026, y junto con la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha apuntado algunas de estas claves en una presentación que ha servido también para anunciar los detalles más importantes de la programación que prepara el Ayuntamiento de Castellón con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La alcaldesa ha recordado que “muchos conocen ya lo mucho que nuestra ciudad ofrece en materia turística, pero queremos que sean muchos más los que descubran Castellón. Porque quien nos prueba repite por nuestras fantásticas playas, nuestro clima y nuestra gastronomía. Porque somos un destino ideal para el turismo familiar, cultural, gastronómico o deportivo. Porque, como dice el eslogan de la campaña que traemos a Fitur este año: Castellón, es otra cosa”.

Así, la primera edila ha resaltado que “desde el Gobierno municipal seguimos apostando por una estrategia clara, coherente y alineada con un modelo de ciudad que cree en su potencial, en su identidad y, por encima de todo, en su oferta turística. Porque el turismo es clave para el futuro de esta ciudad. El turismo es y debe seguir siendo uno de los pilares donde se basa esa ‘Tercera Transformación’ de Castellón. Y para ello, nos apoyamos también en nuestro Plan Estratégico de Turismo, en el que desde el Patronato de Turismo vamos de la mano de la Universitat Jaume I, apostando por nuevos mercados y tipos de turismo que están representados también aquí en Fitur”.

Autoridades en la presentación del eclipse en Fitur 2026. / Mediterráneo

Carrasco se ha referido a “una ciudad que apuesta con firmeza por un turismo, insistimos diversificado, de calidad y sostenible. Un turismo que cuenta y que se apoya en la colaboración público-privada, en alianzas y acuerdos con las asociaciones y empresas del sector”.

La primera edila ha destacado “eventos como nuestra Marató bp Castelló, como las Fiestas de la Magdalena, declaradas de Interés Turístico Internacional; Semana Santa; como esa apuesta por el lado más marinero de nuestra ciudad y el Grau, la gran fiesta del mar, que es Escala a Castelló y que llega a su novena edición. O el Festival del Viento, una propuesta que apenas en tres ediciones se ha convertido en imprescindible y que es todo un espectáculo para los sentidos con las cometas, globos y todo tipo de talleres para todos los públicos, que pone en valor a nuestras playas donde vamos de la mano de las empresas y de la asociación Adepla”.

Las imágenes de la primera jornada del espectacular Festival del Viento de Castelló / Erik Pradas

Más de 510.000 pernoctaciones

Carrasco ha compartido algunas cifras respecto a la marcha del sector turístico durante el último año. Así, la alcaldesa “la pernoctaciones de turistas en la ciudad de Castellón entre el mes de septiembre de 2024 y el pasado mes de agosto de 2025 fueron 476.899. Se trata de un incremento anual del 15,86%, que prácticamente dobla el aumento ya experimentado entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. A estas cifras hay que sumar 33.560 procedentes de personas alojadas en apartamentos turísticos, los que da como resultado 510.459 pernoctaciones”.

En cuanto a la actividad en las Oficinas Tourist Info de la ciudad, sumando las de la Casa Abadía, Grau, parking autocaravanas junto al Planetario, playa del Gurugú, playa del Pinar y Estación de Adif y también los puntos de información móviles, el aumento de la actividad ha sido del 8% en 2025 respecto a 2024 con 43.710 atenciones, 71.553 demandas de información y 58.407 personas.

La mayor parte de las atenciones, hasta más del 86%, corresponden a turistas nacionales y casi el 14% a internacionales. Y en cuanto a la procedencia de los turistas que llegan desde fuera de España a las oficinas de información turística, los más numerosos son los de Francia con más de un 21%, seguidos de los del Reino Unido y Alemania con un 10% ambos. También ha aumentado de manera significativa las demandas de información de países de latinoamerica y de otros países de Europa.

También ha resaltado la importancia del binomio turismo – deporte y el turismo de congresos, que están consolidando a nuestra ciudad como destino turístico durante todo el año “con lo que esto supone en impacto económico y en generación de empleo para Castellón y para la desestacionalización de nuestro turismo”. Así, ha recordado que “en 2025 nuestra ciudad ha acogido más de 30 congresos y encuentros profesionales, que han reunido a más de 5.000 congresistas, y hace apenas unos días abrimos la nueva oficina de “Castellón Convention Bureau” con una nueva web y también se ha referido al impacto del turismo deportivo poniendo como ejemplo “la disputa del Campeonato de de Campeonato Nacional Base individual y Nacional Base individual masculino de Gimnasia Rítmica, que atrajo a nuestra ciudad a más de 10.000 personas, entre deportistas, entrenadores, representantes de los clubes y acompañantes”.

Eclipse del 12 de agosto

Begoña Carrasco ha sido la encargada de introducir la presentación en Fitur del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto: “Un evento único, histórico y que tendrá a la ciudad de Castellón, a nuestro Planetario y las playas de Castellón como el mejor lugar del mundo para vivirlo. En epicentro de lo que queremos que sea una experiencia turística y científica única e inolvidable”.

Para Carrasco esta va ser “una gran oportunidad para convertir a nuestra ciudad como destino este verano para miles de seguidores de un turismo astronómico y contando con los mejores y más prestigiosos divulgadores científicos de nuestro país como Javier Santaolalla o Josep Calatayud, que estarán también en Castellón durante esa jornada comentando en directo el eclipse para el público asistente”.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Díez, ha tomado también la palabra y ha trasladado el apoyo de la Generalitat al eclipse en Castellón “como dinamizador turístico y que posicionará a Castellón como un destino turístico estratégico a nivel internacional”.

Agenda de actividades

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha desvelado algunas de las actividades que desde el Patronato de Turismo y diferentes áreas del Ayuntamiento de Castellón, como las de Cultura y Educación, se están preparando para la cita del 12 de agosto con el eclipse de sol.

La edil ha avanzado que “contaremos con dos referentes absolutos de la divulgación científica. Por un lado, Javier Santaolalla, que ya nos acompañó en Fitur el año pasado y que es una figura de primer nivel en la divulgación científica, capaz de acercar la ciencia a todos los públicos. Y, por otro, Josep Calatayud, del prestigioso canal de YouTube Control de Misión. Dos divulgadores excepcionales que, sin duda, contribuirán a que este acontecimiento sea todavía más especial”.

Miralles ha apuntado “hasta 14 acciones previas al eclipse que van desde este próximo mes de febrero como exposiciones, sesiones de observación solar con telescopios especiales desde el Planetario Municipal; un ciclo de seis conferencias divulgativas o el estreno simultáneo en todos los planetarios españoles de la película Full Dome 3ECLIPSE”.

También se ha referido al reparto de gafas homologadas para la observación del eclipse y a “la entrega de kits educativos sobre el eclipse a los alumnos de los centros educativos de Castellón que participen en las sesiones del Planetario, reforzando así el carácter educativo y divulgativo de toda esta iniciativa”.

Día del eclipse: 12 de agosto

La edila ha detallado que “durante la jornada del 12 de agosto, día del eclipse, el Planetario de Castellón ofrecerá una programación especial, con conferencias y talleres a lo largo de la mañana. Sin embargo, la mayor afluencia de público se espera en el exterior, especialmente durante la tarde, en las amplias playas de El Pinar y el Gurugú. Para ello, el Ayuntamiento de Castellón habilitará dos grandes espacios: el Escenario SOL, frente al Planetario, y el Escenario LUNA, en la zona del Aeroclub”.

En cuanto al Escenario SOL Arantxa Miralles ha apuntado que “será el divulgador Javier Santaolalla, quien ya estuvo en Fitur 2025 con Castellón quien conduzca la narración del evento, explicando en directo el desarrollo del eclipse. Durante toda la tarde, el ambiente se completará con grupos de animación y de teatro, como “Te Falta Calle” o “La FAM”, en las zonas próximas a las playas. Y, para cerrar esta jornada tan especial, a partir de las 23:30 horas y hasta la 1:30 de la madrugada, se organizarán actividades guiadas de observación del cielo con motivo del máximo de la lluvia de las Perseidas, en distintos puntos a lo largo de la playa, poniendo el broche final a un día histórico para Castellón”.

Por su parte, en el Escenario LUNA contaremos con nuestro otro gran divulgador, Josep Calatayud, que realizará en directo la retransmisión de su programa Control de Misión, acercando este acontecimiento astronómico al público desde una perspectiva divulgativa y participativa.

Programa especial de “Control de Misión”

En esta presentación en Fitur también se encontraba presente Josep Calatayud, astrobiólogo, divulgador y responsable del canal de Youtube “Control de Misión”, el canal más visto en lengua hispana dedicado a la divulgación de ciencias espaciales, astronomía y cohetería.

Así, el divulgador ha explicado que “se va a instalar en la playa del Gurugú un BOX de retransmisión completamente preparado para emitir el evento en directo para la audiencia hispanohablante alrededor del mundo. Además, durante la mañana se desarrollarán talleres dirigidos a familias, niños y adultos, pensados para comprender qué es un eclipse y fomentar el interés por la ciencia entre públicos de todas las edades”. En ese directo irán pasando distintos divulgadores que previamente habrán impartido charlas sobre la ciencia que hay detrás de un eclipse solar.

Calatayud ha confirmado también la presencia de los mejores divulgadores científicos españoles en este eclipse “junto con Javier Santaolla, se sumarán la castellonense Rocío Vidal, conocida en redes sociales como La Gata de Schrödinger, Doctor Fisión, y el ingeniero aeroespacial Sergio Hidalgo, que ofrecerán charlas realmente apasionantes y accesibles para todo el público”.

“Va a ser un día de ciencia y astronomía que no vais a olvidar nunca”, ha asegurado.